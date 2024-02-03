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Figgerits - Word Puzzle Game (Мод, Автоответ)

Figgerits - Word Puzzle Game (Мод, Автоответ) 1.13.1

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Требования:
Android 8.0
Разработчик:
Hitapps
Версия:
1.13.1
Категория:
Игры / Словесные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 92 Мб
id приложения:
com.hitapps.figgerits
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
0
Комментарии:
0
Просмотров:
93

Фиггериты звучат как захватывающее сочетание кроссвордов и криптограмм, привнося в игровой опыт уровень интеллектуального вызова и обучения. Эта игра не только предоставляет увлекательное развлечение, но и способствует расширению знаний и развитию аналитических навыков.

В мире "Фиггеритов" игроки могут находить интересные факты и утверждения, что делает эту игру не только увлекательной, но и образовательной. Решение головоломок и расшифровка криптограмм требует смекалки и логического мышления, что делает эту игру идеальным способом провести время и продолжить обучение, даже во время развлечения.



Скриншоты

Информация о модах
  • АВТООТВЕТ (просто нажмите случайную букву)

Скачать Figgerits - Word Puzzle Game (Мод, Автоответ) 1.13.1 взлом

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Скачать Figgerits - Word Puzzle Game (Мод, Автоответ)
92 Мб
Ссылка 2
92 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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