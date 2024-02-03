Figgerits - Word Puzzle Game (Мод, Автоответ) 1.13.1
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
Версия:
1.13.1
Обновлено:
Вчера, 19:57
Возраст:
Требуется места:
≈ 92 Мб
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
0
Комментарии:
0
Просмотров:
93
Фиггериты звучат как захватывающее сочетание кроссвордов и криптограмм, привнося в игровой опыт уровень интеллектуального вызова и обучения. Эта игра не только предоставляет увлекательное развлечение, но и способствует расширению знаний и развитию аналитических навыков.
В мире "Фиггеритов" игроки могут находить интересные факты и утверждения, что делает эту игру не только увлекательной, но и образовательной. Решение головоломок и расшифровка криптограмм требует смекалки и логического мышления, что делает эту игру идеальным способом провести время и продолжить обучение, даже во время развлечения.
Информация о модах
- АВТООТВЕТ (просто нажмите случайную букву)
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