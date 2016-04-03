Описание

Приложение RTO Vehicle Information является полезным инструментом для водителей и владельцев автомобилей, которое предоставляет детальную информацию о транспортных средствах в Индии. С его помощью вы можете легко получить доступ к различным данным, связанным с автомобилями, и узнать важные сведения о конкретном транспортном средстве, используя его регистрационный номер. Приложение позволяет вам вести актуальный учет всех ваших транспортных средств в одном месте. Это особенно удобно для владельцев нескольких автомобилей. Вы можете использовать регистрационный номер автомобиля, чтобы определить зарегистрированного владельца.





Это может быть полезно, например, при продаже или покупке автомобиля. Приложение предоставляет подробную историю транспортного средства, включая информацию о праве собственности, ожидающих дорожных вызовах, регистрационных документах (RC), типе и модели автомобиля, страховке, пригодности, загрязнении, статусе аварии и финансовой информации. Вы можете получить доступ к этой информации онлайн, что делает процесс получения данных о транспортных средствах быстрым и удобным.Приложение RTO Vehicle Information обеспечивает прозрачность и доступность данных о транспортных средствах, что может быть полезно для владельцев автомобилей, а также для тех, кто интересуется историей автомобилей в Индии.







