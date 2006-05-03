Вы хотите знать, что происходит, когда вы спите и когда вам снятся сны, или что вы делаете, когда спите? И некоторые люди сталкиваются с недостатком сна или странным сном. Тогда этот Sleep Monitor: Sleep Tracker является лучшим для вас и всех.





Sleep Monitor: Sleep Tracker - лучшее приложение, которое поможет вам отслеживать и записывать детали цикла сна. И это приложение, как уникальная функция, подобная интеллектуальному будильнику, напоминает вам рано ложиться спать ночью и будит вас рано утром. Таким образом, это приложение наиболее полезно для вас и предлагает расслабляющую музыку для сна, чтобы обеспечить лучший сон. В этом приложении вы можете видеть, что происходит, когда вы спите. Наряду со временем он показывает время и то, что вы делали в состоянии покоя, как показано на рисунках выше. Он также предоставляет персонализированные отчеты о сне за каждую ночь и записи сна, такие как запись звуков храпа и разговоров. Кроме того, он отслеживает время сна и циклы сна с помощью микрофона. И смотрите еженедельную и ежемесячную статистику сна. И отметьте факторы сна, которые повлияют на ваш сон.

Ключевыми функциями, доступными в этом приложении, являются – Тенденции сна, то есть улучшение привычек сна с еженедельной, улучшенной статистикой качества сна и ежемесячными данными. И записывайте храп или разговоры во сне, то есть это приложение будет записывать скрежещущие звуки и храп, издаваемые во время вашего сна. Это приложение для мониторинга использует датчики акселератора и микрофона для измерения изменений шума окружающей среды и движений тела и распознавания ваших этапов сна. И отслеживайте свои фазы сна здесь; у каждого спящего будет от 4 до 5 циклов сна в течение ночи. Среди них, как правило, спящие проходят четыре стадии сна за один цикл сна. Не-REM 1: между ходьбой и сном, не-REM 2: легкий сон, не-REM 3: глубокий сон и не-REM сон: быстрое движение глаз, когда происходит большинство сновидений. Для полного цикла сна требуется в среднем 80-100 минут.



