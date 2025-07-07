My Pig Princess — это уникальный качественный рисованный проект, предназначенный для геймеров, перешагнувших рубеж в 18 лет. События развиваются в фэнтезийно-волшебном мире, где очень много разных рас, не говоря уже о классических конфигурациях подобных вселенных. Если вы искали оригинальную идею, чтобы вычеркнуть свой список желаний по дизайну, это именно то, что вам нужно!
У вас никогда не закончатся идеи с этим высококачественным проектом рисования, который поможет вам оставаться вдохновленным в вашем списке желаний дизайна. Уникальный фэнтезийно-волшебный мир также наполнен искусными художниками, которые будут рады вам помочь! С My Pig Princess творить еще никогда не было так просто!
События развиваются в фэнтезийно-волшебном мире, где присутствует множество различных рас. Не только классическая конфигурация похожих вселенных, но и разнообразные аномалии. Эти миры были созданы с большой детализацией и интересной историей. Игра предназначена для геймеров, перешагнувших отметку в восемнадцать лет, а события спроектированы таким образом, чтобы развиваться нелинейно, что способствует реиграбельности, что делает каждое прохождение отличным от предыдущего.
Полная версия
Скачать My Pig Princess (18+) v0.9.0 MOD APK
Старые версии My Pig Princess (18+)
Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.