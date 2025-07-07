android-1.ru / Игры / Эротические игры / My Pig Princess (18+)
My Pig Princess (18+)

My Pig Princess (18+) v0.9.0

30
5
Скачать
Нужно обновить?
Версия:
0.9.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 19:58
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 305 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
45 786
Описание

My Pig Princess — это уникальный качественный рисованный проект, предназначенный для геймеров, перешагнувших рубеж в 18 лет. События развиваются в фэнтезийно-волшебном мире, где очень много разных рас, не говоря уже о классических конфигурациях подобных вселенных. Если вы искали оригинальную идею, чтобы вычеркнуть свой список желаний по дизайну, это именно то, что вам нужно!


У вас никогда не закончатся идеи с этим высококачественным проектом рисования, который поможет вам оставаться вдохновленным в вашем списке желаний дизайна. Уникальный фэнтезийно-волшебный мир также наполнен искусными художниками, которые будут рады вам помочь! С My Pig Princess творить еще никогда не было так просто!


События развиваются в фэнтезийно-волшебном мире, где присутствует множество различных рас. Не только классическая конфигурация похожих вселенных, но и разнообразные аномалии. Эти миры были созданы с большой детализацией и интересной историей. Игра предназначена для геймеров, перешагнувших отметку в восемнадцать лет, а события спроектированы таким образом, чтобы развиваться нелинейно, что способствует реиграбельности, что делает каждое прохождение отличным от предыдущего.


Информация о модах

Полная версия

Показать полностью

Скачать My Pig Princess (18+) v0.9.0 MOD APK

Подписаться на обновления
Будь в курсе обновлений — мгновенно, прямо в Telegram.
Скачать My Pig Princess (18+) 305 Мб Ссылка 2 305 Мб
Качай прямо в Telegram без рекламы, на хорошей скорости.

Старые версии My Pig Princess (18+)
Version TG 0.8.0
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


Похожие приложения:
Malevolent Planet Unity2D (18+)
Malevolent Planet Unity2D (18+)
Version: Day3.3
Penny For Your Thoughts (18+)
Penny For Your Thoughts (18+)
Version: 1.3.0-VE
The Null Hypothesis (18+)
The Null Hypothesis (18+)
Version: 0.8a
The List (18+)
The List (18+)
Version: 0.13
Summer with Mia 2 (18+)
Summer with Mia 2 (18+)
Version: Ep.10
Chara CardMaster (18+)
Chara CardMaster (18+)
Version: Final
Damn Sams Adventures (18+)
Damn Sams Adventures (18+)
Version: 0.1
Mi Unica Hija (18+)
Mi Unica Hija (18+)
Version: 0.27.1

Отзывы о My Pig Princess (18+)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив