Aqua Boy (Мод, Один удар) 0.3.0
Станьте мокрым и диким в завораживающей вселенной Aqua Boy! В этой захватывающей игре вы должны использовать свой верный водяной шланг, чтобы потушить несколько загоревшихся свечей. Aqua Boy — это незаменимая игра, которая будет развлекать вас часами благодаря множеству уровней, увлекательным задачам и оригинальным геймплейным концепциям. Достаньте шланг и приготовьтесь произвести фурор в этом веселом водном приключении!
Геймплей Aqua Boy довольно простой, но в то же время очень увлекательный. Водяной шланг — ваш основной инструмент для заливки свечей, разбросанных по уровням. Не позволяйте безобидному свету свечей ввести вас в заблуждение; они имеют тенденцию уклоняться от ваших мокрых рук. Игра представляет собой захватывающее испытание на ловкость и точность, где каждая свеча предлагает уникальные препятствия, которые нужно избегать. Вы можете повысить свои шансы на успех, переключаясь между различными настройками водяного шланга. Найдите правильную настройку, будь то узкая струя или большая струя, чтобы потушить эти трудные пожары. Мастерство пожаротушения будет проверено, когда вы соревнуетесь со временем и постоянно растущим количеством свечей.
Убить одним выстрелом
Скачать Aqua Boy (Мод, Один удар) v0.3.0 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.