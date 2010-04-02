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Pocket City 2

Pocket City 2 1.072

2
2
Скачать (147 Мб)
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Версия:
1.072
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Codebrew Games
Категория:
Симуляторы / Платные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 147 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3 344

Добро пожаловать в обновленную версию популярной градостроительной игры Pocket City! Теперь вы можете полностью погрузиться в мир своего города благодаря великолепной 3D-графике. Создавайте и развивайте свой собственный город с нуля, строя улицы, кварталы и уникальные достопримечательности.


В Pocket City вы имеете полный контроль над каждым аспектом городского планирования. Выбирайте локации для строительства, размещайте здания, управляйте бюджетом и решайте проблемы жителей. Вам предоставляется свобода действий и креативное руководство, чтобы создать город своей мечты.


В этой игре вы также можете создать собственного аватара и исследовать свой город в режиме от первого лица. Покупайте дома, устраивайте вечеринки, встречайтесь с жителями и принимайте важные решения, влияющие на развитие города. Если вам хочется большего вызова, вы даже можете баллотироваться на выборах и стать мэром.


Одним из преимуществ Pocket City является то, что игра полностью доступна бесплатно. Нет необходимости ждать или платить, чтобы получить доступ ко всем ее функциям. Вы можете играть в свое удовольствие, развивать свой город и наслаждаться полной свободой творчества.


Возьмите на себя роль градостроителя и создайте уникальный город, который будет служить и вдохновлять его жителей. Управляйте ресурсами, принимайте важные решения и наблюдайте, как ваш город процветает и развивается. Pocket City дает вам возможность воплотить свои мечты в жизнь и создать идеальный город для всех его жителей.


Скриншоты

Информация о модах

Полная версия игры

Скачать Pocket City 2 1.072 взлом

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Скачать Pocket City 2 147 Мб Ссылка 2 147 Мб

Популярные вопросы: Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Pocket City 2


Комментарии (2)
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CooRush
CooRush 5 июня 2023 20:43
Gordon,все работает,но теперь нет русского языка.
+1
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Gordon
Gordon 4 июня 2023 09:15
Игра устанавливается, но не запускается. Заходишь и она тут же вылетает, выдавая ошибку. А так в целом, с нетерпением ждал взлом, но что-то пошло не так.
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