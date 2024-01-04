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Maze Defenders - Tower Defense (Мод, Бесплатные обновления)

Maze Defenders - Tower Defense (Мод, Бесплатные обновления) 2.3.64

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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Johan Lindberg
Версия:
2.3.64
Категория:
Игры / Стратегии
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 175 Мб
id приложения:
com.mobile.defense.gears
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
0
Комментарии:
0
Просмотров:
533

В игре Maze Defenders вам предстоит стать последней надеждой для защиты своего мира от наступающих врагов. Вы должны создавать сложные лабиринты, чтобы враги не могли достичь цели, и развернуть свой арсенал из более чем 17 различных башен, чтобы нанести им урон и остановить их продвижение.


Каждая башня имеет свои уникальные возможности и способности, поэтому вам предстоит разработать стратегию, которая наиболее эффективно справится с различными типами врагов. Вы также сможете использовать могущественные заклинания, которые выполняются вашим Строителем, чтобы нанести сокрушительные удары врагам.


Но будьте бдительны, враги становятся все сильнее и смышленее с каждым уровнем, поэтому вам нужно будет постоянно улучшать свои башни, создавать новые лабиринты и адаптироваться к изменяющейся ситуации на поле боя. Постепенно вы сможете разблокировать новые башни и улучшать своего героя, чтобы стать еще более мощным и эффективным в битве против врагов.


Maze Defenders предлагает вам захватывающие сражения, оживленную графику и увлекательный геймплей. Сражайтесь с волнами врагов, обороняйте свою территорию и станьте настоящим героем, способным противостоять всем угрозам. Примите вызов и станьте лучшим защитником в игре Maze Defenders. Создавайте лабиринты, стройте башни, применяйте заклинания и защитите ваш мир от врагов!


Скриншоты

Информация о модах

1. Стоимость сборки 0

2. Стоимость обновления 0

Скачать Maze Defenders - Tower Defense (Мод, Бесплатные обновления) 2.3.64 взлом

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175 Мб
Ссылка 2
175 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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