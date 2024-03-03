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SAKURA School Simulator (Мод, Unlocked)

SAKURA School Simulator (Мод, Unlocked) 1.044.04

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Версия:
1.044.04
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Garusoft Development Inc.
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 294 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
28 409
Скриншоты
Описание

Школьный симулятор SAKURA — это игра, которая позволяет игрокам испытать уникальные ощущения от пребывания в японской средней школе. С момента выхода в апреле 2015 года «Симулятор школы сакуры» вызвал интерес у пользователей по всему миру. Игрокам разного возраста, пола и стиля игры нравится использовать его. Вы можете наслаждаться игрой с семьей или друзьями.


Персонажи и иллюстрации в игре должны быть тщательно разработаны и созданы с большим количеством деталей, чтобы они выглядели естественно в реальности. Ожидается, что благодаря длительной разработке и высококачественному программному обеспечению Sakurai School Simulator станет одной из лучших игр в будущем. Упускать такую возможность для геймеров не будет вообще никакого смысла! Поэтому присоединяйтесь к этому призыву к действию!


Информация о модах

МОД 1

  • Бесконечные деньги
  • Разблокировано все (например, костюмы, прически, очки, маски, крылья, глаза, лица, персонажи и т. д.)

МОД 2

  • МЕНЮ МОД
  • Используйте всех персонажей бесплатно
  • Высокий урон
  • Персонажи не пострадают
  • Можно использовать любую одежду
  • Золото + 10000
  • Восстановить голод
  • Добавить атмосферу
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 Теги темы: Unlocked, Без рекламы, Аниме

Скачать SAKURA School Simulator (Мод, Unlocked) v1.044.04 MOD APK

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Скачать SAKURA School Simulator (Мод, Unlocked) 294 Мб Ссылка 2 294 Мб
Старые версии SAKURA School Simulator
Version 1.043.07


Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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Отзывы о SAKURA School Simulator (Мод, Unlocked)


Комментарии (3)
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NoiR
NoiR 16 января 2024 20:59
Lensifal,
За ранее благодарю
+1
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Lensifal
Lensifal Администраторы 13 января 2024 01:40
NoiR,
если появится, вернем
0
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NoiR
NoiR 12 января 2024 22:26
Верните мод v2
0
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