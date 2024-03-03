Школьный симулятор SAKURA — это игра, которая позволяет игрокам испытать уникальные ощущения от пребывания в японской средней школе. С момента выхода в апреле 2015 года «Симулятор школы сакуры» вызвал интерес у пользователей по всему миру. Игрокам разного возраста, пола и стиля игры нравится использовать его. Вы можете наслаждаться игрой с семьей или друзьями.
Персонажи и иллюстрации в игре должны быть тщательно разработаны и созданы с большим количеством деталей, чтобы они выглядели естественно в реальности. Ожидается, что благодаря длительной разработке и высококачественному программному обеспечению Sakurai School Simulator станет одной из лучших игр в будущем. Упускать такую возможность для геймеров не будет вообще никакого смысла! Поэтому присоединяйтесь к этому призыву к действию!
МОД 1
- Бесконечные деньги
- Разблокировано все (например, костюмы, прически, очки, маски, крылья, глаза, лица, персонажи и т. д.)
МОД 2
- МЕНЮ МОД
- Используйте всех персонажей бесплатно
- Высокий урон
- Персонажи не пострадают
- Можно использовать любую одежду
- Золото + 10000
- Восстановить голод
- Добавить атмосферу
Скачать SAKURA School Simulator (Мод, Unlocked) v1.044.04 MOD APK
Старые версии SAKURA School Simulator
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