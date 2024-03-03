Описание

Школьный симулятор SAKURA — это игра, которая позволяет игрокам испытать уникальные ощущения от пребывания в японской средней школе. С момента выхода в апреле 2015 года «Симулятор школы сакуры» вызвал интерес у пользователей по всему миру. Игрокам разного возраста, пола и стиля игры нравится использовать его. Вы можете наслаждаться игрой с семьей или друзьями.





Персонажи и иллюстрации в игре должны быть тщательно разработаны и созданы с большим количеством деталей, чтобы они выглядели естественно в реальности. Ожидается, что благодаря длительной разработке и высококачественному программному обеспечению Sakurai School Simulator станет одной из лучших игр в будущем. Упускать такую возможность для геймеров не будет вообще никакого смысла! Поэтому присоединяйтесь к этому призыву к действию!