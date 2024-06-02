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Car For Trade: Saler Simulator (Мод, Много денег)

Car For Trade: Saler Simulator (Мод, Много денег) 3.1

10
3
Скачать (126 Мб)
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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
GameTOV
Версия:
3.1
Категория:
Игры / Гонки
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 126 Мб
id приложения:
com.gametov.carforsale
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
10
Комментарии:
0
Просмотров:
4 045

Car For Trade: Dealer Simulator - это захватывающий симулятор, который позволит вам окунуться в мир автомобильных продаж и почувствовать себя настоящим дилером. В этой игре вы будете иметь дело с разнообразными клиентами, каждый из которых уникален. Вам придется анализировать их предпочтения, бюджеты и запросы, чтобы предложить им наилучший вариант автомобиля.


Вы начнете с небольшого автосалона и будете постепенно развивать его, закупая новые автомобили и улучшая условия обслуживания клиентов. Игра предоставляет вам свободу выбора в том, как вы будете управлять своим бизнесом. Вы можете сфокусироваться на продажах бюджетных автомобилей или стремиться к роскошным сегментам рынка.


Основной акцент игры - это навыки убеждения и умение находить общий язык с клиентами. Вы сможете проводить тест-драйвы, предлагать выгодные финансовые схемы и использовать различные маркетинговые приемы, чтобы привлечь больше клиентов.


Скриншоты

Информация о модах

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 Теги темы: Много денег

Скачать Car For Trade: Saler Simulator (Мод, Много денег) 3.1 взлом

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Скачать Car For Trade: Saler Simulator (Мод, Много денег)
126 Мб
Ссылка 2
126 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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