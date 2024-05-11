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Revenger Saga (Мод меню)

Revenger Saga (Мод меню) 1.37.0

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Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Cravemob
Версия:
1.37.0
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 560 Мб
id приложения:
net.cravemob.zeus
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
1
Комментарии:
0
Просмотров:
1 979

Revenger Saga — эпическая ролевая игра, в которой игроки погружаются в мир, полный мести, предательства и величия божественных сил. Здесь вы будете сражаться с могущественными божествами, развивать своего персонажа и открывать утерянные тайны. Глубокий сюжет увлекает в мир, где личные драмы и боги создают историю, насыщенную поворотами и неожиданными моментами. Откройте мотивы божества, убившего вашего отца, и следуйте пути героя в поисках мести.


Динамичные бои с элементами стратегии требуют от игроков грамотного планирования и выбора способностей. Вам предстоит встречать разнообразных персонажей с уникальными историями и способностями, каждый из которых вносит свой вклад в вашу кампанию. Проходите через древние руины и мистические подземелья, раскрывая тайны, скрытые веками. Впечатляющая графика и атмосферная музыка погружают в мир Валаама, создавая незабываемое впечатление. В этой игре каждое ваше решение имеет значение, и исход всего приключения зависит от ваших действий.


Скриншоты

Информация о модах

1. Меню

2. Множитель урона

3. Множитель защиты

4. Режим Бога

 Теги темы: Мод меню

Скачать Revenger Saga (Мод меню) 1.37.0 взлом

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Скачать Revenger Saga (Мод меню)
560 Мб
Ссылка 2
560 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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