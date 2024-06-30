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Auric Dark 3d Icon Pack

Auric Dark 3d Icon Pack 2.0.8

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Версия:
2.0.8
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Creativepixels
Категория:
Платные приложения / Персонализация
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 50 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
692

Auric Dark 3D Icon Pack — это нечто большее, чем просто набор иконок для Android. Это произведение цифрового искусства, созданное для того, чтобы вдохнуть новую жизнь в интерфейс вашего мобильного устройства. Этот пакет значков превращает каждый символ приложения в шедевр трехмерной графики, сияющий на экране вашего устройства.


Помимо эстетической составляющей, Auric Dark 3D Icon Pack также является символом технического мастерства. Разработчики заботливо скульптурировали каждый значок, добавляя слои и глубину, чтобы достичь эффекта, который заставляет иконки буквально выскакивать из экрана. При этом, важно отметить, что дизайн иконок сочетает в себе и практичность, и стиль, делая взаимодействие с вашим устройством не только приятным, но и интуитивно понятным.


Используя этот пакет, вы добавите уникальный характер вашему домашнему экрану, который будет выделяться среди миллионов других. Auric Dark 3D Icon Pack — это возможность погрузиться в мир, где технологии сочетаются с искусством, создавая неповторимый пользовательский опыт. Подарите своему устройству новую жизнь и позвольте каждому значку рассказать свою уникальную историю.


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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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