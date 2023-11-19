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Unromantic Demon Queen : Otome (Мод, Премиум выборы)

Unromantic Demon Queen : Otome (Мод, Премиум выборы) 1.0.7

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Требования:
Android 5.1
Разработчик:
StoryTaco.inc
Версия:
1.0.7
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 150 Мб
id приложения:
com.storytaco.c7client
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
1
Комментарии:
2
Просмотров:
2 930

Unromantic Demon Queen: Otome - это визуальная новелла, выполненная в стиле аниме, которая сочетает классический геймплей визуальных новелл с разветвленной системой выбора. Игра полна романтики и приключений, где главная героиня - Королева Демонов - неожиданно оказывается в мире людей, потеряв большую часть своих сил и могущества.


Сюжет игры разворачивается вокруг Королевы Демонов, которая обнаруживает, что её силы могут возвращаться при взаимодействии с тремя разными мужчинами. Это открытие ставит перед ней множество сложных вопросов и выборов. Игроки должны будут помогать героине принимать решения, которые влияют на ход сюжета и исход её истории.


"Unromantic Demon Queen: Otome" предлагает игрокам уникальный опыт, где они могут исследовать различные взаимоотношения и принимать сложные решения. Перед игроками стоит задача решить, следовать ли героине за голосом своего сердца или же действовать исходя из стратегических соображений. Эта игра идеально подходит для любителей визуальных новелл, романтики и аниме.


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 Теги темы: Новеллы

Скачать Unromantic Demon Queen : Otome (Мод, Премиум выборы) 1.0.7 взлом

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Скачать Unromantic Demon Queen : Otome (Мод, Премиум выборы) 150 Мб Ссылка 2 150 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Unromantic Demon Queen : Otome (Мод, Премиум выборы)


Комментарии (2)
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Домик
Домик 27 января 2024 20:49
ллл,
Нет, русского языка нет.
0
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ллл
ллл 21 января 2024 13:16
русский язык есть?
0
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