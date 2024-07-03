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ALTER EGO COMPLEX (Мод меню)

ALTER EGO COMPLEX (Мод меню) 1.3.6

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Версия:
1.3.6
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Caramel Column Inc.
Категория:
Игры / Приключения
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 100 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
232

Alter Ego Complex является уникальным приложением, созданным в дополнение к популярной визуальной новелле "ALTER EGO". Это приложение предлагает игрокам погружение в мир грез и фантазий, наполненный книгами, которые стимулируют воображение и пробуждают внутренние миры.


Особенностью "Alter Ego Complex" является его атмосферное искусство, которое наполнено теплотой и уютом, напоминая о волшебстве детских сказок, читаемых на ночь. Мини-игры, встроенные в приложение, не только развлекают, но и способствуют углублению в сюжет и взаимодействию с миром игры.


Эта игра идеально подходит для тех, кто ищет отдых от повседневной суеты и хочет окунуться в мир фантазии и творчества. "Alter Ego Complex" предлагает уникальный игровой опыт, который одновременно успокаивает и вдохновляет, делая его замечательным выбором для любителей визуальных новелл и атмосферных игр.


Скриншоты

Информация о модах
  • МЕНЮ МОД
  • Скорость игры
  • Платная игра Бесплатно
 Теги темы: Мод меню

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