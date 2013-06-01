Window Garden — это очаровательная и успокаивающая игра, которая позволяет вам погрузиться в уютный мир деревенского садоводства прямо из вашего дома. Эта полезная игра предоставляет возможность создать свой собственный райский сад в помещении, украшая его множеством разнообразных растений и существ.
Графика игры "Window Garden" просто потрясающая, с детализированными изображениями растений и уютной атмосферой, которая позволяет игрокам расслабиться и погрузиться в мир природы. Игровой процесс спокойный и расслабляющий, предлагая учиться ухаживать за различными видами растений, отражая аспекты реального садоводства в цифровом формате.
В "Window Garden" игроки могут установить таймер для растений, что помогает им контролировать процесс роста и развития своего сада. Игра также включает в себя различные миссии и задания, которые делают игровой процесс более увлекательным и интерактивным.
- Никаких денег впустую
- Вы можете покупать товары, даже если у вас недостаточно денег.
Скачать Window Garden - Lofi Idle Game (Мод, Много денег) v1.6.13 MOD APK
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