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Window Garden - Lofi Idle Game (Мод, Много денег)

Window Garden - Lofi Idle Game (Мод, Много денег) 1.6.13

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Версия:
1.6.13
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
CLOVER-FI Games
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 106 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
271
Скриншоты
Описание

Window Garden — это очаровательная и успокаивающая игра, которая позволяет вам погрузиться в уютный мир деревенского садоводства прямо из вашего дома. Эта полезная игра предоставляет возможность создать свой собственный райский сад в помещении, украшая его множеством разнообразных растений и существ.


Графика игры "Window Garden" просто потрясающая, с детализированными изображениями растений и уютной атмосферой, которая позволяет игрокам расслабиться и погрузиться в мир природы. Игровой процесс спокойный и расслабляющий, предлагая учиться ухаживать за различными видами растений, отражая аспекты реального садоводства в цифровом формате.


В "Window Garden" игроки могут установить таймер для растений, что помогает им контролировать процесс роста и развития своего сада. Игра также включает в себя различные миссии и задания, которые делают игровой процесс более увлекательным и интерактивным.


Информация о модах
  • Никаких денег впустую
  • Вы можете покупать товары, даже если у вас недостаточно денег.
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 Теги темы: Много денег

Скачать Window Garden - Lofi Idle Game (Мод, Много денег) v1.6.13 MOD APK

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Скачать Window Garden - Lofi Idle Game (Мод, Много денег) 106 Мб Ссылка 2 106 Мб

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