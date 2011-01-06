Описание

GTA: Vice City впервые перенесла игроков на залитые неоном улицы Майами 1980-х годов почти 20 лет назад, предложив заманчивое сочетание захватывающего повествования, расширяющего границы игрового процесса и ностальгического стиля, что мгновенно сделало игру классикой. Визуально улучшенное переиздание для современных консолей гарантирует, что эта определяющая жанр игра погрузит новое поколение в свое уникальное очарование ретро.





Vice City погружает геймеров с головой в насыщенные и яркие цвета, характерные для 1980-х годов, с пальмами, яркими пастельными тонами и пульсирующим саундтреком в стиле синти-поп, воплощающим в жизнь эстетику той эпохи. Поездка по Оушен-Бич на спортивном автомобиле с открытым верхом или в яркой куртке Versace передает атмосферу Майами во времена его «кокаинового ковбойского» расцвета. Опытно подобранная музыкальная подборка различных радиостанций, включающая хиты Hall & Оутс, Майкл Джексон и Пэт Бенатар завершают этот захватывающий опыт.