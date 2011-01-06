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GTA: Vice City – NETFLIX

GTA: Vice City – NETFLIX 1.90.48899882

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Версия:
1.90.48899882
Требования:
Android 11
Разработчик:
Netflix, Inc.
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 3 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2 212
Скриншоты
Описание

GTA: Vice City впервые перенесла игроков на залитые неоном улицы Майами 1980-х годов почти 20 лет назад, предложив заманчивое сочетание захватывающего повествования, расширяющего границы игрового процесса и ностальгического стиля, что мгновенно сделало игру классикой. Визуально улучшенное переиздание для современных консолей гарантирует, что эта определяющая жанр игра погрузит новое поколение в свое уникальное очарование ретро.


Vice City погружает геймеров с головой в насыщенные и яркие цвета, характерные для 1980-х годов, с пальмами, яркими пастельными тонами и пульсирующим саундтреком в стиле синти-поп, воплощающим в жизнь эстетику той эпохи. Поездка по Оушен-Бич на спортивном автомобиле с открытым верхом или в яркой куртке Versace передает атмосферу Майами во времена его «кокаинового ковбойского» расцвета. Опытно подобранная музыкальная подборка различных радиостанций, включающая хиты Hall & Оутс, Майкл Джексон и Пэт Бенатар завершают этот захватывающий опыт.


Информация о модах

Полная игра


ВНИМАНИЕ: Найдите игру в Google Play Store и начните ее загрузку. После того, как скачается 1-2 МБ, отмените ее, установите скачанный с сайта APK-файл и откройте игру. (Иначе внутренняя загрузка не начнется)

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Скачать GTA: Vice City – NETFLIX 3 Гб Ссылка 2 3 Гб
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Старые версии GTA: Vice City – NETFLIX
Version 1.83.44255649


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Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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