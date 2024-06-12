android-1.ru / Игры / Приключения / The Dark РПГ: 2D Рогалик Pro (Мод Меню)
The Dark РПГ: 2D Рогалик Pro (Мод Меню)

The Dark РПГ: 2D Рогалик Pro (Мод Меню) 2.0.3

0
0
Скачать (116 Мб)
Нужно обновить?
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Not Found Games
Версия:
2.0.3
Категория:
Игры / Приключения
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 116 Мб
id приложения:
com.gemjem.rpg.pixel.dungeon.roguelike.fantasy.idle.adventure.dragon
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
0
Комментарии:
0
Просмотров:
1 197

Классические ролевые игры повлияли на фэнтезийную ролевую игру с открытым миром The Dark RPG. В этой бесплатной игре есть подземелья, навыки и бои, как в ролевых играх старой школы. Его привлекательность заключается в способности персонализировать героев, сражаться с противниками и исследовать увлекательную вселенную. Важным аспектом The Dark являются рейды по подземельям. Подземелья можно исследовать в одиночку или в составе группы для выполнения дополнительных задач.


Создайте героя, который соответствует вашему стилю игры, используя более 4 классов и множество специальностей. Сражайтесь с существами, грабьте богатства и раскройте легенду этого пиксельного мира, откуда мог сбежать запечатанный демон. Помимо PvE, вы можете соревноваться по всему миру. Улучшайте свое снаряжение, собирайте вещи, проходите подземелья и выполняйте задания, чтобы подняться в таблице лидеров. Самые решительные игроки могут стать №1, несмотря на жесткую конкуренцию.


Скриншоты

Информация о модах
  • МЕНЮ МОДОВ
  • Тупой враг
  • Неограниченное количество бриллиантов
 Теги темы: Мод меню

Скачать The Dark РПГ: 2D Рогалик Pro (Мод Меню) 2.0.3 взлом

Скачать из Google Play
Скачать The Dark РПГ: 2D Рогалик Pro (Мод Меню) 116 Мб Ссылка 2 116 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
Похожие приложения:
Conquistadorio Lite (Полная версия)
Conquistadorio Lite (Полная версия)
Версия: 30
christmas nightmare (Полная версия)
christmas nightmare (Полная версия)
Версия: 1
Little Nightmares (Полная версия)
Little Nightmares (Полная версия)
Версия: 124
escape Lethal Company (Полная версия)
escape Lethal Company (Полная версия)
Версия: 1
Little Nightmares Happiness (Полная версия)
Little Nightmares Happiness (Полная версия)
Версия: 1.1
Santa Claus Meet Grima Monster (полная версия)
Santa Claus Meet Grima Monster (полная версия)
Версия: 1.0
TV Monsters: Escape Survival (полная версия)
TV Monsters: Escape Survival (полная версия)
Версия: 0.2.0
Deadly Nightmare UH (Полная версия)
Deadly Nightmare UH (Полная версия)
Версия: 1.1.4

Отзывы о The Dark РПГ: 2D Рогалик Pro (Мод Меню)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив