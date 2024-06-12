Классические ролевые игры повлияли на фэнтезийную ролевую игру с открытым миром The Dark RPG. В этой бесплатной игре есть подземелья, навыки и бои, как в ролевых играх старой школы. Его привлекательность заключается в способности персонализировать героев, сражаться с противниками и исследовать увлекательную вселенную. Важным аспектом The Dark являются рейды по подземельям. Подземелья можно исследовать в одиночку или в составе группы для выполнения дополнительных задач.





Создайте героя, который соответствует вашему стилю игры, используя более 4 классов и множество специальностей. Сражайтесь с существами, грабьте богатства и раскройте легенду этого пиксельного мира, откуда мог сбежать запечатанный демон. Помимо PvE, вы можете соревноваться по всему миру. Улучшайте свое снаряжение, собирайте вещи, проходите подземелья и выполняйте задания, чтобы подняться в таблице лидеров. Самые решительные игроки могут стать №1, несмотря на жесткую конкуренцию.