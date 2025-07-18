Whispers of the Forest - Idle (Мод меню) v0.7.0.1
Защити замок от тьмы и пробуди силу лесных духов
Whispers of the Forest — это захватывающая RPG-игра в режиме ожидания, где ты возглавляешь оборону древнего замка, ставшего последним оплотом против мистических врагов. В этом волшебном мире лесных духов, затерянных храмов и могучих чудовищ тебе предстоит ежедневно отражать атаки существ из других измерений. Геймплей построен на цикле: усиливаешь заклинания, укрепляешь защиту, получаешь души поверженных врагов — и всё это даже в твоё отсутствие.
Фишка в том, что даже офлайн ты растёшь — магия накапливается, башни развиваются, а враги становятся сильнее. Улучшай героев, усиливай артефакты, изучай мощные заклятия, чтобы доминировать на поле боя. Мистические души можно использовать для пробуждения древних духов, дающих уникальные баффы. Атмосфера зачарованного леса, постоянное чувство роста и тактические решения делают игру идеальной для тех, кто хочет расслабиться, но не терять ощущение прогресса.
- МОД МЕНЮ
- Режим Бога
- Золото никогда не падает
- Бриллианты всегда растут
- Бесплатные покупки в приложении
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Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
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Формат
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Обычные
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Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.