Описание

Whispers of the Forest — это захватывающая RPG-игра в режиме ожидания, где ты возглавляешь оборону древнего замка, ставшего последним оплотом против мистических врагов. В этом волшебном мире лесных духов, затерянных храмов и могучих чудовищ тебе предстоит ежедневно отражать атаки существ из других измерений. Геймплей построен на цикле: усиливаешь заклинания, укрепляешь защиту, получаешь души поверженных врагов — и всё это даже в твоё отсутствие.





Фишка в том, что даже офлайн ты растёшь — магия накапливается, башни развиваются, а враги становятся сильнее. Улучшай героев, усиливай артефакты, изучай мощные заклятия, чтобы доминировать на поле боя. Мистические души можно использовать для пробуждения древних духов, дающих уникальные баффы. Атмосфера зачарованного леса, постоянное чувство роста и тактические решения делают игру идеальной для тех, кто хочет расслабиться, но не терять ощущение прогресса.