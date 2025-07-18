Boom! Zombies v0.11.3
Создай боевую машину и раздави волну зомби до последнего винтика
Boom! Zombies — это смесь экшена, стратегии и постапокалиптического выживания, где ты сражаешься с ордами нежити на бронированной машине собственной сборки. В разрушенном мире, где всё зависит от железа и смекалки, твоя главная задача — построить, прокачать и оснастить машину, способную выдержать натиск. Каждая вылазка — это новая угроза, новый маршрут и новые возможности. Здесь не получится полагаться только на силу — нужна и стратегия, чтобы выжить.
Собирай транспорт из десятков доступных модулей — от пушек и пил до брони и ускорителей. Настройка и апгрейд дают не просто улучшения, а создают уникальный стиль и подход к битве. В бою тебя будут поддерживать союзники, каждый со своей историей и навыками, которые прокачиваются вместе с твоей машиной. В Boom! Zombies нет двух одинаковых заездов — каждый бой требует свежих решений и умелого управления. Сможешь ли ты собрать идеальную машину и выжить там, где остальные сдались?
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Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
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Формат
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Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.