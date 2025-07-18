Описание

Boom! Zombies — это смесь экшена, стратегии и постапокалиптического выживания, где ты сражаешься с ордами нежити на бронированной машине собственной сборки. В разрушенном мире, где всё зависит от железа и смекалки, твоя главная задача — построить, прокачать и оснастить машину, способную выдержать натиск. Каждая вылазка — это новая угроза, новый маршрут и новые возможности. Здесь не получится полагаться только на силу — нужна и стратегия, чтобы выжить.





Собирай транспорт из десятков доступных модулей — от пушек и пил до брони и ускорителей. Настройка и апгрейд дают не просто улучшения, а создают уникальный стиль и подход к битве. В бою тебя будут поддерживать союзники, каждый со своей историей и навыками, которые прокачиваются вместе с твоей машиной. В Boom! Zombies нет двух одинаковых заездов — каждый бой требует свежих решений и умелого управления. Сможешь ли ты собрать идеальную машину и выжить там, где остальные сдались?