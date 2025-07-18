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Boom! Zombies

Boom! Zombies v0.11.3

Создай боевую машину и раздави волну зомби до последнего винтика

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Версия:
0.11.3
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
ONEMT SGP
Категория:
Игры / Приключения
Обновлено:
Сегодня, 16:57
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 635 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Описание

Boom! Zombies — это смесь экшена, стратегии и постапокалиптического выживания, где ты сражаешься с ордами нежити на бронированной машине собственной сборки. В разрушенном мире, где всё зависит от железа и смекалки, твоя главная задача — построить, прокачать и оснастить машину, способную выдержать натиск. Каждая вылазка — это новая угроза, новый маршрут и новые возможности. Здесь не получится полагаться только на силу — нужна и стратегия, чтобы выжить.


Собирай транспорт из десятков доступных модулей — от пушек и пил до брони и ускорителей. Настройка и апгрейд дают не просто улучшения, а создают уникальный стиль и подход к битве. В бою тебя будут поддерживать союзники, каждый со своей историей и навыками, которые прокачиваются вместе с твоей машиной. В Boom! Zombies нет двух одинаковых заездов — каждый бой требует свежих решений и умелого управления. Сможешь ли ты собрать идеальную машину и выжить там, где остальные сдались?


Информация о модах

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Скачать Boom! Zombies 635 Мб Ссылка 2 635 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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