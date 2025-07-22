Ghost Town Paranormal Games v1.1.758
Мрачная история выборов и фантомов в забытом городе-призраке
Ghost Town Paranormal Games — визуальная новелла в жанре сверхъестественного триллера, где каждое решение — как по лезвию ножа. Ты погружаешься в город-призрак, где циничный одиночка встречает загадочную девушку, общающуюся с душами мёртвых. Нелинейный сюжет и непредсказуемые повороты превращают обычный выбор в вопрос жизни и смерти.
Игра держит на нервах с первых минут: пустые улицы, мерцающие фонари и шёпот невидимых обитателей. Ты сам ведёшь расследование, общаешься с фантомами и пытаешься понять, что связывает героиню с их болью. Каждый диалог, каждый выбор может раскрыть истину… или навсегда потерять шанс узнать её. Постепенно открываются тайны прошлого, а мрачная атмосфера впитывается в кожу. Ghost Town Paranormal Games — это не просто история, а эмоциональный квест, который проживается сердцем. И ты решаешь, чем он закончится.
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Установка
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Обычные
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Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
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