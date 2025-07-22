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Ghost Town Paranormal Games

Ghost Town Paranormal Games v1.1.758

Мрачная история выборов и фантомов в забытом городе-призраке

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Версия:
1.1.758
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
株式会社 ぐるぐる
Категория:
Игры / Приключения
Обновлено:
Сегодня, 13:31
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 151 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2
Описание

Ghost Town Paranormal Games — визуальная новелла в жанре сверхъестественного триллера, где каждое решение — как по лезвию ножа. Ты погружаешься в город-призрак, где циничный одиночка встречает загадочную девушку, общающуюся с душами мёртвых. Нелинейный сюжет и непредсказуемые повороты превращают обычный выбор в вопрос жизни и смерти.


Игра держит на нервах с первых минут: пустые улицы, мерцающие фонари и шёпот невидимых обитателей. Ты сам ведёшь расследование, общаешься с фантомами и пытаешься понять, что связывает героиню с их болью. Каждый диалог, каждый выбор может раскрыть истину… или навсегда потерять шанс узнать её. Постепенно открываются тайны прошлого, а мрачная атмосфера впитывается в кожу. Ghost Town Paranormal Games — это не просто история, а эмоциональный квест, который проживается сердцем. И ты решаешь, чем он закончится.


Информация о модах

Полная версия

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 Теги темы: оригинал, Новеллы

Скачать Ghost Town Paranormal Games v1.1.758 MOD APK

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Скачать Ghost Town Paranormal Games 151 Мб Ссылка 2 151 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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