Описание

Pub Encounter — это визуальная новелла в жанре отомэ, где ты оказываешься в тихом винтажном пабе, полном харизматичных и зрелых джентльменов. У каждого из них — прошлое, которое хочется разгадать, и характер, в который легко влюбиться. Ты погружаешься в мягкое, медленное повествование о сближении, искренних разговорах и нарастающем влечении. Без лишнего пафоса, здесь раскрываются настоящие чувства — утончённые, взрослые, глубокие. Персонажи, как и атмосфера, будто сошли с полотна — тёплые цвета, ламповый свет и неторопливые вечера за барной стойкой.





Слушай истории, принимай решения и развивай отношения — от вежливой симпатии до настоящей любви. Твоя героиня может завести роман или обрести крепкую дружбу, а каждое прохождение открывает новые грани мужчин и их прошлого. Эта история не про бурные страсти, а про зрелость, понимание и тихую поддержку. Если ты ищешь игру, в которой важны диалоги, обстановка и эмоциональная глубина — Pub Encounter подарит тебе незабываемые вечера.