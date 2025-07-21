android-1.ru / Игры / Приключения / Pub Encounter (Мод, Unlocked)
Pub Encounter (Мод, Unlocked)

Pub Encounter (Мод, Unlocked) v0.0.2

Уютный паб, зрелые чувства и шанс на настоящее сближение

0
0
Скачать
Нужно обновить?
Версия:
0.0.2
Требования:
Android 10
Разработчик:
Crunchyroll, LLC
Категория:
Игры / Приключения
Обновлено:
Сегодня, 00:47
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 260 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1
Описание

Pub Encounter — это визуальная новелла в жанре отомэ, где ты оказываешься в тихом винтажном пабе, полном харизматичных и зрелых джентльменов. У каждого из них — прошлое, которое хочется разгадать, и характер, в который легко влюбиться. Ты погружаешься в мягкое, медленное повествование о сближении, искренних разговорах и нарастающем влечении. Без лишнего пафоса, здесь раскрываются настоящие чувства — утончённые, взрослые, глубокие. Персонажи, как и атмосфера, будто сошли с полотна — тёплые цвета, ламповый свет и неторопливые вечера за барной стойкой.


Слушай истории, принимай решения и развивай отношения — от вежливой симпатии до настоящей любви. Твоя героиня может завести роман или обрести крепкую дружбу, а каждое прохождение открывает новые грани мужчин и их прошлого. Эта история не про бурные страсти, а про зрелость, понимание и тихую поддержку. Если ты ищешь игру, в которой важны диалоги, обстановка и эмоциональная глубина — Pub Encounter подарит тебе незабываемые вечера.


Информация о модах
  • Разблокировано

Примечание: сначала все равно потребуется войти в учетную запись.

Показать полностью
 Теги темы: Unlocked

Скачать Pub Encounter (Мод, Unlocked) v0.0.2 MOD APK

Подписаться на обновления
Оповестим первым — мгновенные уведомления в Telegram без спама.
Скачать из Google Play
Скачать Pub Encounter (Мод, Unlocked) 260 Мб Ссылка 2 260 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


Похожие приложения:
Whispers of the Forest - Idle (Мод меню)
Whispers of the Forest - Idle (Мод меню)
Version: 0.7.0.5
Boom! Zombies
Boom! Zombies
Version: 0.11.3
Полуночные Мечтатели | Новеллы (Мод, Бесплатные покупки)
Полуночные Мечтатели | Новеллы (Мод, Бесплатные покупки)
Version: 1.2.0
Danger in Pompeii (Мод, Много денег)
Danger in Pompeii (Мод, Много денег)
Version: 1.3.0
Спящий парень (Мод, Unlocked)
Спящий парень (Мод, Unlocked)
Version: 1.0.0
Lost and Hound
Lost and Hound
Version: 1.5
Hero Deck-Card Idle CCG (мод меню)
Hero Deck-Card Idle CCG (мод меню)
Version: 1.8.2
Thunderhead Gohst Town
Thunderhead Gohst Town
Version: 1

Отзывы о Pub Encounter (Мод, Unlocked)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив