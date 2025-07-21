Pub Encounter (Мод, Unlocked) v0.0.2
Уютный паб, зрелые чувства и шанс на настоящее сближение
Pub Encounter — это визуальная новелла в жанре отомэ, где ты оказываешься в тихом винтажном пабе, полном харизматичных и зрелых джентльменов. У каждого из них — прошлое, которое хочется разгадать, и характер, в который легко влюбиться. Ты погружаешься в мягкое, медленное повествование о сближении, искренних разговорах и нарастающем влечении. Без лишнего пафоса, здесь раскрываются настоящие чувства — утончённые, взрослые, глубокие. Персонажи, как и атмосфера, будто сошли с полотна — тёплые цвета, ламповый свет и неторопливые вечера за барной стойкой.
Слушай истории, принимай решения и развивай отношения — от вежливой симпатии до настоящей любви. Твоя героиня может завести роман или обрести крепкую дружбу, а каждое прохождение открывает новые грани мужчин и их прошлого. Эта история не про бурные страсти, а про зрелость, понимание и тихую поддержку. Если ты ищешь игру, в которой важны диалоги, обстановка и эмоциональная глубина — Pub Encounter подарит тебе незабываемые вечера.
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Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.