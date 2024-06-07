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Ever Legion (Мод, Множитель скорости)

Ever Legion (Мод, Множитель скорости) 0.3.676

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Требования:
Android 4.4
Разработчик:
WESTLAKE TECHNOLOGIES CO., PTE. LTD
Версия:
0.3.676
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 125 Мб
id приложения:
com.carolgames.everlegion
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
0
Комментарии:
0
Просмотров:
1 965

Ever Legion предоставляет игрокам возможность исследовать множество удивительных локаций, каждая из которых имеет свой собственный уникальный стиль и атмосферу. Вы можете отправиться в путешествие через мистические леса, где ветви деревьев склоняются под тяжестью секретов и загадок, исследовать древние руины, которые хранят множество загадок и опасностей, или посетить величественные цитадели, где замысловатые архитектурные детали удивляют вас на каждом шагу.


В этом мире вы встретите множество уникальных персонажей и существ, каждое из которых имеет свою собственную историю и роль в судьбе Неврии. Вы можете установить контакт с разнообразными фракциями, альянсами и гильдиями, каждая из которых предоставляет вам уникальные задания и возможности. Будьте готовы взаимодействовать с местными жителями и строить отношения, которые повлияют на ход сюжета и ваши действия в этом мире.


Один из главных элементов Ever Legion - борьба. Система боя в игре сочетает в себе глубокие стратегические элементы с динамичными боевыми маневрами. Вы можете разрабатывать собственные тактики, использовать разнообразное оружие и навыки, а также собирать команду союзников, чтобы сразиться с опасными врагами и монстрами, которые подстерегают вас на своем пути.


Скриншоты

Информация о модах

Множитель скорости

Скачать Ever Legion (Мод, Множитель скорости) 0.3.676 взлом

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125 Мб
Ссылка 2
125 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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