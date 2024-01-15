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Lily (18+)

Lily (18+) 1.0 Final

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Версия:
1.0 Final
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 140 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2 474
Скриншоты
Описание

Lily – это захватывающий научно-фантастический рассказ, который переносит читателей в мир, где Мадагаскар превратился в межпланетную колонию после прибытия инопланетян. В этом новом мире остров стал центром обмена знаниями, исследований и торговли, где люди со всей Земли и представители других цивилизаций могут взаимодействовать и сотрудничать.


Центральной фигурой рассказа является Лилиан Мари Килминстер, молодая женщина из Великобритании, которая отправляется в Мадагаскарскую колонию для обучения в Межзвездном колледже знаний и мудрости (ICKW). Этот колледж славится как одно из самых престижных образовательных учреждений на планете.


Лилиан, дочь успешного британского бизнесмена, обладает не только привилегиями, обеспеченными ее отцом, но и стремлением к знаниям и обучению в этом уникальном и инновационном учебном заведении. История "Lily" исследует темы образования, межкультурного обмена и научного прогресса в контексте глобального сообщества и межзвездных взаимодействий.


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Скачать Lily (18+) v1.0 Final MOD APK

Скачать Lily (18+) 140 Мб Ссылка 2 140 Мб 0.03 Rus 140 Мб 0.03 Rus (Ссылка 2) 140 Мб 0.03 Rus [TG] 140 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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Отзывы о Lily (18+)


Комментарии (1)
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Leo
Leo 15 января 2024 05:42
Выкидывает после установки не хочет запускаться игра.
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