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Superhuman (18+)

Superhuman (18+) 0.985

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Версия:
0.985
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 988 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
5 884

Superhuman (18+) - это увлекательный визуальный проект с гротескной рисовкой и мрачным сюжетом. Главный герой, обычный студент-первокурсник, в один день сталкивается с нечтоянцами и подвергается трансформации, которая меняет его жизнь навсегда. Теперь у него есть уникальная способность изменять свой внешний облик, добавляя и убирая элементы, и превращаться в практически идеальное оружие.


Однако, как оказывается, он не единственный, кто обладает подобными способностями. В этом мрачном мире существует много других, подобных ему, и конкуренция за выживание и превосходство становится жесткой. Главный герой должен будет сражаться не только с внешними угрозами, но и с внутренними демонами, пытаясь разгадать тайны прошлого и выжить в этом новом мире.


Система выбора и влияния на сюжет позволит игрокам принимать решения, которые будут влиять на исход событий и развитие персонажей. Superhuman обещает захватывающее и увлекательное времяпрепровождение в мире, где ничто не так, как кажется на первый взгляд, и опасности поджидают на каждом шагу.


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