Superhuman (18+) - это увлекательный визуальный проект с гротескной рисовкой и мрачным сюжетом. Главный герой, обычный студент-первокурсник, в один день сталкивается с нечтоянцами и подвергается трансформации, которая меняет его жизнь навсегда. Теперь у него есть уникальная способность изменять свой внешний облик, добавляя и убирая элементы, и превращаться в практически идеальное оружие.





Однако, как оказывается, он не единственный, кто обладает подобными способностями. В этом мрачном мире существует много других, подобных ему, и конкуренция за выживание и превосходство становится жесткой. Главный герой должен будет сражаться не только с внешними угрозами, но и с внутренними демонами, пытаясь разгадать тайны прошлого и выжить в этом новом мире.





Система выбора и влияния на сюжет позволит игрокам принимать решения, которые будут влиять на исход событий и развитие персонажей. Superhuman обещает захватывающее и увлекательное времяпрепровождение в мире, где ничто не так, как кажется на первый взгляд, и опасности поджидают на каждом шагу.