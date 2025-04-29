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Idle Goat Summoner (Мод меню)

Idle Goat Summoner (Мод меню) 1.00.62

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Версия:
1.00.62
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Tesseract Studio
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Сегодня, 15:42
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 135 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
782
Скриншоты
Описание

Idle Goat Summoner - это увлекательная пошаговая ролевая игра, где вы станете мастером-призывателем и будете раскрывать свои оккультные способности. Вам предстоит выполнить темные ритуалы и собрать армию причудливых миньонов, которые будут вашими верными спутниками в битвах. В этой мрачной и захватывающей игре вас ждет волшебный мир, где запретная магия и силы тьмы оживают.


Как мастер-призыватель, ваша задача - создавать и управлять армией миньонов, с каждым из которых свои уникальные способности и характеристики. Вы будете отправлять свои силы на завоевание земли, сражаясь с врагами и соперниками.


Игра "Idle Goat Summoner" предоставляет вам возможность погрузиться в мир магии, тайн и приключений. Вы будете исследовать мистические локации, раскрывать секреты и бросать вызов темным силам. Ваш путь к победе будет полон опасностей и испытаний, но ваша сила и магия оккультных способностей помогут вам преодолеть все трудности.


Информация о модах
  • МЕНЮ МОДОВ
  • Нет компакт-диска навыков
  • Бесплатное обновление
  • Получена скорость игры
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 Теги темы: Мод меню

Скачать Idle Goat Summoner (Мод меню) v1.00.62 MOD APK

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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