Idle Goat Summoner (Мод меню) 1.00.62
Idle Goat Summoner - это увлекательная пошаговая ролевая игра, где вы станете мастером-призывателем и будете раскрывать свои оккультные способности. Вам предстоит выполнить темные ритуалы и собрать армию причудливых миньонов, которые будут вашими верными спутниками в битвах. В этой мрачной и захватывающей игре вас ждет волшебный мир, где запретная магия и силы тьмы оживают.
Как мастер-призыватель, ваша задача - создавать и управлять армией миньонов, с каждым из которых свои уникальные способности и характеристики. Вы будете отправлять свои силы на завоевание земли, сражаясь с врагами и соперниками.
Игра "Idle Goat Summoner" предоставляет вам возможность погрузиться в мир магии, тайн и приключений. Вы будете исследовать мистические локации, раскрывать секреты и бросать вызов темным силам. Ваш путь к победе будет полон опасностей и испытаний, но ваша сила и магия оккультных способностей помогут вам преодолеть все трудности.
- МЕНЮ МОДОВ
- Нет компакт-диска навыков
- Бесплатное обновление
- Получена скорость игры
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