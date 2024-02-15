В игре Merge Food вы помогаете молодой шеф-повар Дженне восстановить ее старый ресторан, который она унаследовала от матери. Вам предстоит начать с замены и объединения мебельных плиток, чтобы изменить дизайн пространства. Затем вы будете объединять ингредиенты, чтобы создавать вкусные блюда и составлять свое меню. Комбинируйте одинаковые продукты, чтобы открыть новые рецепты.





Вы будете инвестировать доходы в обновление новых тематических ресторанов по всему миру и украшать помещения сотнями шикарных предметов мебели. Также вас ждут битвы поваров и кулинарные конкурсы, чтобы продвигать свои заведения. Благодаря казуальному игровому процессу "три в ряд" и бесконечной настройке ресторана, вы сможете воплотить в жизнь свои кулинарные мечты в Merge Food!