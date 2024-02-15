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Merge Food - Restaurant Decor (Мод Меню)

Merge Food - Restaurant Decor (Мод Меню) 1.0.18

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Требования:
Android 6.0
Разработчик:
TAAP GAME STUDIO
Версия:
1.0.18
Категория:
Игры / Головоломки
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 86 Мб
id приложения:
com.taap.game.merge.food.decor
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
0
Комментарии:
0
Просмотров:
243

В игре Merge Food вы помогаете молодой шеф-повар Дженне восстановить ее старый ресторан, который она унаследовала от матери. Вам предстоит начать с замены и объединения мебельных плиток, чтобы изменить дизайн пространства. Затем вы будете объединять ингредиенты, чтобы создавать вкусные блюда и составлять свое меню. Комбинируйте одинаковые продукты, чтобы открыть новые рецепты. 


Вы будете инвестировать доходы в обновление новых тематических ресторанов по всему миру и украшать помещения сотнями шикарных предметов мебели. Также вас ждут битвы поваров и кулинарные конкурсы, чтобы продвигать свои заведения. Благодаря казуальному игровому процессу "три в ряд" и бесконечной настройке ресторана, вы сможете воплотить в жизнь свои кулинарные мечты в Merge Food!


Скриншоты

Информация о модах
  • Меню
  • Неограниченная валюта
  • Неограниченная энергия
 Теги темы: Мод меню

Скачать Merge Food - Restaurant Decor (Мод Меню) 1.0.18 взлом

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Скачать Merge Food - Restaurant Decor (Мод Меню)
86 Мб
Ссылка 2
86 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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