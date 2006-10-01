Hotties Merge (Мод, Много денег) 2.1.2
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Seanear Lt
Версия:
2.1.2
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 11:59
Возраст:
Требуется места:
≈ 310 Мб
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
2
Комментарии:
0
Просмотров:
2 791
Hotties Merge - это головоломка, которая может не представлять особой сложности, но при этом предлагает увлекательный игровой процесс, связанный с комбинированием элементов и механикой коллекционирования. Игрокам приходится собирать различные предметы, ресурсы и даже симпатичных девушек.
Особенности игры включают в себя разнообразие элементов, которые можно комбинировать, множество возможностей для развития и улучшения персонажей, а также взаимодействие с привлекательными девушками. Графика в игре приятная, а разнообразие контента и свобода выбора делают ее увлекательным временем препровождением. Если вы ищете способ расслабиться и при этом не заскучать, Hotties Merge может быть интересным вариантом.
Информация о модах
Много денег
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