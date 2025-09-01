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Измерьте площадь GLandMeasure (Мод, Unlocked)

Измерьте площадь GLandMeasure (Мод, Unlocked) 3.21.6

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Версия:
3.21.6
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Maps Tools Utilities Team
Категория:
Приложения на русском / Инструменты
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 35 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
70
Скриншоты
Описание

GLandMeasure предлагает удобное и многофункциональное решение для измерения площадей и длины, идеально подходящее для широкого круга пользователей — от владельцев земельных участков и фермеров до строителей и любителей активного отдыха. Это бесплатное приложение облегчает процесс измерения земли, ферм, полей, домов, а также расстояний и длины, предлагая два основных метода работы: закрепление на карте и фактический метод ходьбы.


Используя метод закрепления на карте, пользователи могут легко определять и отмечать границы интересующей их территории прямо на карте, что делает процесс измерения быстрым и интуитивно понятным. Для тех, кто предпочитает более точные измерения, фактический метод ходьбы позволяет пользователям физически перемещаться по периметру измеряемой территории, в то время как приложение автоматически рассчитывает площадь и длину.


Информация о модах

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Измерьте площадь GLandMeasure (Мод, Unlocked) v3.21.6 MOD APK

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Скачать Измерьте площадь GLandMeasure (Мод, Unlocked) 35 Мб Ссылка 2 35 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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