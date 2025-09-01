Описание

GLandMeasure предлагает удобное и многофункциональное решение для измерения площадей и длины, идеально подходящее для широкого круга пользователей — от владельцев земельных участков и фермеров до строителей и любителей активного отдыха. Это бесплатное приложение облегчает процесс измерения земли, ферм, полей, домов, а также расстояний и длины, предлагая два основных метода работы: закрепление на карте и фактический метод ходьбы.





Используя метод закрепления на карте, пользователи могут легко определять и отмечать границы интересующей их территории прямо на карте, что делает процесс измерения быстрым и интуитивно понятным. Для тех, кто предпочитает более точные измерения, фактический метод ходьбы позволяет пользователям физически перемещаться по периметру измеряемой территории, в то время как приложение автоматически рассчитывает площадь и длину.