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Видео слияния - Side By Side (Мод, Unlocked)

Видео слияния - Side By Side (Мод, Unlocked) 2.3

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Версия:
2.3
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Iris Studios and Services
Категория:
Приложения на русском / Видео плееры/редакторы
Обновлено:
Сегодня, 17:57
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 90 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
115
Скриншоты
Описание

Video Merge - это удивительное приложение, которое открывает перед вами возможность создавать уникальные видео, объединяя два видео в одно с разделенным экраном. С помощью простого процесса в два касания вы можете легко выбрать два видео из своей галереи и объединить их вместе. Это отличное решение для тех, кто хочет запечатлеть разные точки зрения на события, такие как представления, спортивные мероприятия или путешествия.


С приложением вы можете смотреть оба видео одновременно, открывая новые творческие возможности и позволяя вам делиться своими уникальными видеороликами с другими. Параллельное воспроизведение позволяет вам увидеть оба ракурса события одновременно, что делает ваши видео еще более увлекательными и захватывающими.


Благодаря интуитивному интерфейсу и креативным возможностям Video Merge вы можете легко создавать и делиться своими видео с двойной перспективой всего за несколько секунд. Это приложение стирает границы для контента, снятого под разными углами, и позволяет вам проявить свою креативность в создании уникальных видеороликов.


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 Теги темы: Unlocked приложения

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Скачать Видео слияния - Side By Side (Мод, Unlocked) 90 Мб Ссылка 2 90 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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