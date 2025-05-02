Видео слияния - Side By Side (Мод, Unlocked) 2.3
Video Merge - это удивительное приложение, которое открывает перед вами возможность создавать уникальные видео, объединяя два видео в одно с разделенным экраном. С помощью простого процесса в два касания вы можете легко выбрать два видео из своей галереи и объединить их вместе. Это отличное решение для тех, кто хочет запечатлеть разные точки зрения на события, такие как представления, спортивные мероприятия или путешествия.
С приложением вы можете смотреть оба видео одновременно, открывая новые творческие возможности и позволяя вам делиться своими уникальными видеороликами с другими. Параллельное воспроизведение позволяет вам увидеть оба ракурса события одновременно, что делает ваши видео еще более увлекательными и захватывающими.
Благодаря интуитивному интерфейсу и креативным возможностям Video Merge вы можете легко создавать и делиться своими видео с двойной перспективой всего за несколько секунд. Это приложение стирает границы для контента, снятого под разными углами, и позволяет вам проявить свою креативность в создании уникальных видеороликов.
Премиум разблокировка
Скачать Видео слияния - Side By Side (Мод, Unlocked) v2.3 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.