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Pickup Lines - Flirt Messages (Мод, Unlocked)

Pickup Lines - Flirt Messages (Мод, Unlocked) 4.1.3

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Версия:
4.1.3
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Prometheus Interactive LLC
Категория:
Программы / Развлечения
Обновлено:
Сегодня, 20:47
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 20 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
103
Скриншоты
Описание

Pickup Lines - Flirt Messages - это приложение, созданное специально для тех, кто хочет произвести впечатление на кого-то особенного или разогреть атмосферу в отношениях с любимым человеком. Здесь вы найдете полный арсенал классифицированных пикап-линий, включая банальные, забавные, занудные, милые, глупые и озорные фразы, которые помогут легко начать флирт, свидания и укрепление отношений.


Это приложение предлагает сотни завязок разговоров, охватывающих все личности и ситуации. Благодаря разнообразию предложений вы сможете выбрать идеальную фразу, которая подойдет именно для вас и вашего собеседника. Будь то нежная романтика, остроумный юмор или забавные шутки, здесь вы найдете все необходимое для того, чтобы создать атмосферу искреннего общения и взаимопонимания.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Pickup Lines - Flirt Messages (Мод, Unlocked) v4.1.3 MOD APK

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Скачать Pickup Lines - Flirt Messages (Мод, Unlocked) 20 Мб Ссылка 2 20 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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