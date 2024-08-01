My New Daughter’s Lover Reboot - представляет собой захватывающий поворот в жизни Макарио, бывшего профессионального боксера, чья жизнь меняется неожиданным образом после ряда неудач. После ареста и потери всех своих сбережений Макарио остается без поддержки, кроме своей 20-летней дочери. Вместе они принимают решение начать новую жизнь, живя под одной крышей, в ожидании возвращения его девушки.
История разворачивается вокруг сложных отношений между отцом и дочерью, их совместной адаптации к новым обстоятельствам жизни и непредсказуемых событиях, которые ожидают их впереди. В этом повествовании исследуются темы семейных связей, личного роста и преодоления трудностей, предлагая игрокам принять участие в формировании судьбы персонажей через ряд решений и выборов.
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