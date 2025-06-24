android-1.ru / Программы / Разное / World History (Полная версия)
World History (Полная версия)

World History (Полная версия) v3.48

1
0
Скачать
Нужно обновить?
Версия:
3.48
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
solvapps
Категория:
Разное / Платные приложения
Обновлено:
Сегодня, 15:31
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 10 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
156
Описание

World History - это комплексное приложение, предназначенное для всех, кто увлекается историей или желает глубже понять прошлое человечества. Это приложение представляет собой энциклопедию мировой истории, охватывающую все значимые эпохи, от зарождения первых человеческих цивилизаций до современности. Благодаря обширной базе данных, пользователи могут находить информацию о различных исторических событиях, культурных движениях, важных личностях и ключевых документах, которые формировали мир, в котором мы живем сегодня.


Приложение делает упор на доступность и систематизацию знаний. Оно предлагает множество ссылок на первоисточники, а также детально разработанные статьи, которые помогут пользователям не только узнать факты, но и понять причины и последствия различных исторических событий. Все материалы в приложении организованы таким образом, чтобы облегчить поиск нужной информации по временным периодам, географическим регионам или конкретным событиям.


"World History" является не просто приложением, а мощным инструментом для образования и исследования. Оно подойдет как школьникам и студентам, так и серьезным исследователям истории, предоставляя глубокие аналитические материалы и комплексный подход к изучению прошлого. Пользователи могут погружаться в изучение интересующих их эпох, открывать новые знания и делиться ими с другими, делая процесс обучения максимально интерактивным и познавательным.


Информация о модах

Платный, исправленный

Показать полностью

Скачать World History (Полная версия) v3.48 MOD APK

Подписаться на обновления
Будь в курсе обновлений — мгновенно, прямо в Telegram.
Скачать из Google Play
Скачать World History (Полная версия) 10 Мб Ссылка 2 10 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


Похожие приложения:
Recycle Master: Kорзина (Мод, Unlocked)
Recycle Master: Kорзина (Мод, Unlocked)
Version: 1.3.10
Plants Research Pro (Полная версия)
Plants Research Pro (Полная версия)
Version: 1.509
Pastello: Pastel Icon Pack (Полная версия)
Pastello: Pastel Icon Pack (Полная версия)
Version: 15.8.1
ИИ Рисует & Шедеврум:Umagic AI (Мод, Unlocked)
ИИ Рисует & Шедеврум:Umagic AI (Мод, Unlocked)
Version: 1.7.6
GenZArt: Fast AI Art Generator (Мод, Unlocked)
GenZArt: Fast AI Art Generator (Мод, Unlocked)
Version: 4.3.0
Wildberries (Полная версия)
Wildberries (Полная версия)
Version: 6.5.5000
FaceCam: AI photo editor (Мод, Unlocked)
FaceCam: AI photo editor (Мод, Unlocked)
Version: 1.4.8
AR Drawing: Sketch & Paint (Мод, Unlocked)
AR Drawing: Sketch & Paint (Мод, Unlocked)
Version: 4.9.5

Отзывы о World History (Полная версия)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив