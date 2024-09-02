android-1.ru / Игры / Ролевые / Headless Knight: Idle RPG (Мод меню)
Headless Knight: Idle RPG (Мод меню)

Headless Knight: Idle RPG (Мод меню) 1.5.0

0
1
Скачать
Нужно обновить?
Версия:
1.5.0
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
HZ Game
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 291 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
400
Скриншоты
Описание

Headless Knight: Idle RPG — это захватывающая ролевая игра, где игроки окажутся в центре эпического сюжета, полного мистики и героических сражений. В этом опасном мире гнев одного могущественного сэра Николаса привел к колоссальной катастрофе, разрушившей привычный уклад жизни. Главная героиня игры — изгнанная богиня-воительница, получившая последний шанс исправить последствия этой катастрофы и восстановить мир.


В "Headless Knight: Idle RPG" игроки будут взаимодействовать с различными персонажами, сражаться с врагами и прокладывать свой путь через многочисленные испытания, чтобы помочь главной героине в её миссии. Игра предлагает уникальную механику "idle" или "неактивного" геймплея, где ваш персонаж продолжает развиваться и сражаться, даже когда вы не находитесь в игре.


Информация о модах
  • Мод меню
  • Множитель скорости

Шаги установки: Важно перед использованием мода

1. Установите оригинальный APK, представленный ниже, или вы можете просто установить его напрямую через Playstore

. 2. Откройте игру и обратите внимание, что вы вошли в систему с помощью Google ID (убедитесь, что ваш Playstore выполнен).

3. Закройте игру

4. Перейдите в папку Android/data/xyz.lightgame.blade и переименуйте ее в другое имя (например, xyz.lightgame.bladeXXX )

5. Удалите игру

6. Установите MOD APK

7. Переименуйте xyz.lightgame. папку BladeXXX обратно в xyz.lightgame.blade

8. Откройте игру и наслаждайтесь!

Показать полностью
 Теги темы: Мод меню

Скачать Headless Knight: Idle RPG (Мод меню) v1.5.0 MOD APK

Скачать из Google Play
МОД 291 Мб Оригинал 291 Мб МОД (Ссылка 2) 291 Мб Оригинал (Ссылка 2) 291 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Похожие приложения:
Pocket ZONE 2 (Мод, Бесплатные покупки)
Pocket ZONE 2 (Мод, Бесплатные покупки)
Version: 0.26
Zombie Craft War: Pixel Gun 3D (Мод, Режим бога)
Zombie Craft War: Pixel Gun 3D (Мод, Режим бога)
Version: 1.2.1
Monster Cooking Diary (Мод меню)
Monster Cooking Diary (Мод меню)
Version: 1.7
IdleReinforce Warrior Legend (Мод меню)
IdleReinforce Warrior Legend (Мод меню)
Version: 1.1.7
Project Ghost Raid X (Полная версия)
Project Ghost Raid X (Полная версия)
Version: 1.0
Super Snail (Полная версия)
Super Snail (Полная версия)
Version: 0.12.240416.13
Angel Legion(English) (Полная версия)
Angel Legion(English) (Полная версия)
Version: 68.1.1
Eversoul (Полная версия)
Eversoul (Полная версия)
Version: 1.6.8

Отзывы о Headless Knight: Idle RPG (Мод меню)


Комментарии (2)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Lensifal
Lensifal Администраторы 3 сентября 2024 00:04
ОРЕХ, Извините за неудобства :(
0
Ответить
ОРЕХ
ОРЕХ 2 сентября 2024 23:20
Работает классно, но если закрыть приложение и заново открыть, вылетает ошибка 10, чтобы снова зайти игру нужно все по новой устанавливать оригинал потом мод и так при каждом новом входе)
0
Ответить