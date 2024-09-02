Описание

Headless Knight: Idle RPG — это захватывающая ролевая игра, где игроки окажутся в центре эпического сюжета, полного мистики и героических сражений. В этом опасном мире гнев одного могущественного сэра Николаса привел к колоссальной катастрофе, разрушившей привычный уклад жизни. Главная героиня игры — изгнанная богиня-воительница, получившая последний шанс исправить последствия этой катастрофы и восстановить мир.





В "Headless Knight: Idle RPG" игроки будут взаимодействовать с различными персонажами, сражаться с врагами и прокладывать свой путь через многочисленные испытания, чтобы помочь главной героине в её миссии. Игра предлагает уникальную механику "idle" или "неактивного" геймплея, где ваш персонаж продолжает развиваться и сражаться, даже когда вы не находитесь в игре.