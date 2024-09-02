Headless Knight: Idle RPG — это захватывающая ролевая игра, где игроки окажутся в центре эпического сюжета, полного мистики и героических сражений. В этом опасном мире гнев одного могущественного сэра Николаса привел к колоссальной катастрофе, разрушившей привычный уклад жизни. Главная героиня игры — изгнанная богиня-воительница, получившая последний шанс исправить последствия этой катастрофы и восстановить мир.
В "Headless Knight: Idle RPG" игроки будут взаимодействовать с различными персонажами, сражаться с врагами и прокладывать свой путь через многочисленные испытания, чтобы помочь главной героине в её миссии. Игра предлагает уникальную механику "idle" или "неактивного" геймплея, где ваш персонаж продолжает развиваться и сражаться, даже когда вы не находитесь в игре.
- Мод меню
- Множитель скорости
Шаги установки: Важно перед использованием мода
1. Установите оригинальный APK, представленный ниже, или вы можете просто установить его напрямую через Playstore
. 2. Откройте игру и обратите внимание, что вы вошли в систему с помощью Google ID (убедитесь, что ваш Playstore выполнен).
3. Закройте игру
4. Перейдите в папку Android/data/xyz.lightgame.blade и переименуйте ее в другое имя (например, xyz.lightgame.bladeXXX )
5. Удалите игру
6. Установите MOD APK
7. Переименуйте xyz.lightgame. папку BladeXXX обратно в xyz.lightgame.blade
8. Откройте игру и наслаждайтесь!
Скачать Headless Knight: Idle RPG (Мод меню) v1.5.0 MOD APK
Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer