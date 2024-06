Можно бесплатно скачать новый онлайн-шутер Star Wars: Hunters

После нескольких лет тестирования в режиме "раннего доступа", мобильная игра Star Wars: Hunters наконец достигла статуса полноценного релиза. Теперь полная версия доступна для загрузки в магазинах App Store и Google Play. Хотя игра была локализована на русский язык, она не была официально выпущена в России; однако пользователи Android могут установить её, минуя Google Play.













Star Wars: Hunters — это условно-бесплатный командный шутер в жанре научной фантастики с видом от третьего лица, где игроки могут участвовать в различных PvP-сражениях. Игра предлагает обширный выбор персонажей с уникальными навыками, включая таких новых героев франшизы, как Бобо, Диззи и Грозз. Проект отличается простым управлением, высококачественной графикой, стильным интерфейсом и разнообразием героических персонажей.

Кроме того, синхронный запуск игры состоялся на платформах Android, iOS, а также на консоли Nintendo Switch. Это дает возможность игрокам разных платформ наслаждаться сражениями в мире "Звёздных Войн".





В контексте других игровых новинок, Google Play недавно обогатился шутером "Mafia Sniper Revenge", а компания Electronic Arts представила трейлер глобальной версии своей новой мобильной гонки с открытым миром, Need for Speed Mobile, также известной как Need For Speed: Assemble.