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Football Mini Stars - Футбол (Мод Меню)

Football Mini Stars - Футбол (Мод Меню) 1.0.3

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Версия:
1.0.3
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
INLOGIC SPORTS - football tennis golf soccer
Категория:
Игры / Спортивные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 98 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
123
Скриншоты
Описание

Soccer Mini Stars – Football приглашает вас принять участие в захватывающих матчах, где вы будете управлять собственной футбольной командой. Игра предлагает множество новых и интересных возможностей, позволяя вам создать команду, управлять ею и эффективно поддерживать её развитие. Она также открывает для вас новые аспекты футбола, которые помогут вам в дальнейшем развитии вашей карьеры. Кроме того, игра позволяет вам свободно перемещаться с вашей командой на новые территории и участвовать в международных турнирах, чтобы исследовать мир футбола.


Начните с выбора игроков, которые вам нравятся, чтобы сформировать сильную и сбалансированную команду. Создайте уникальный логотип для своей команды, чтобы она легко узнавалась среди других участников. Улучшайте футбольные навыки ваших игроков, проводя строгие тренировки и проверяя их способности на практике. Это поможет вам поднять уровень команды и сделать её конкурентоспособной на высоком уровне.


Игроки также могут участвовать в региональных турнирах, получая больше игрового опыта и совершенствуя свои навыки. Эти турниры дадут вам возможность проверить свои стратегии, столкнуться с сильными соперниками и завоевать признание. В Soccer Mini Stars – Football вас ждут не только победы и трофеи, но и увлекательный процесс управления командой, развитие тактических навыков и непрерывное улучшение.


Информация о модах

МОД МЕНЮ

Бесконечные деньги

Неограниченная энергия


Примечание : заработайте или потратьте немного, чтобы получить неограниченное количество.

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 Теги темы: Мод меню

Скачать Football Mini Stars - Футбол (Мод Меню) v1.0.3 MOD APK

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Скачать Football Mini Stars - Футбол (Мод Меню) 98 Мб Ссылка 2 98 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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