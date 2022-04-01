Fruit Ninja (Мод, Много денег) 3.64.0
Отточите мастерство ниндзя в Fruit Ninja
Режьте фрукты и не трогайте бомбы - это все, собственно что для вас надо, дабы броситься в интересную вселенную Fruit Ninja! Проверьте себя в традиционном режиме, наберите максимально количество очков в аркадном режиме, или же элементарно отточите собственные способности вырезки фруктов в режиме Дзен. В вашем постановлении размашистый выбор ножиков и додзё, которые несомненно помогут для вас уменьшить дорогу к верху.
"Желаете получить ещё больше наслаждения? Устройте интервал и проверьте свежий метод вырезки ваших возлюбленных фруктов, играя в мини-игры, или же выясните свое профессионализм в этой игре и получайте призы, участвуя в каждодневных Тестированиях. Сразитесь с вашими приятелями и продемонстрируйте им собственные безупречные способности ниндзя, попав в таблицу фаворитов и играя в локальном мультиплеере."
Ищите настоящую проверку Наблюдайте за Особенными турнирами и сражайтесь напротив иных ниндзя, дабы получить шанс выиграть оригинальные ножики и додзё. Но и это ещё не все, повысьте ваше превосходство, заходя в игру любой денек и получая каждодневные призы, даже лезвия и додзё, которые возможно применить в иных режимах игры!
- МЕНЮ МОД
- Бесконечные деньги
- Скорость игры
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Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
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