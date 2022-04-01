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Fruit Ninja (Мод, Много денег)

Fruit Ninja (Мод, Много денег) 3.64.0

Отточите мастерство ниндзя в Fruit Ninja
8
2
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Требования:
Android 4.1
Разработчик:
Halfbrick Studios
Версия:
3.64.0
Категория:
Игры / Аркады
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 167 Мб
id приложения:
com.halfbrick.fruitninjafree
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
8
Комментарии:
2
Просмотров:
5 899

Режьте фрукты и не трогайте бомбы - это все, собственно что для вас надо, дабы броситься в интересную вселенную Fruit Ninja! Проверьте себя в традиционном режиме, наберите максимально количество  очков в аркадном режиме, или же элементарно отточите собственные способности вырезки фруктов в режиме Дзен. В вашем постановлении размашистый выбор ножиков и додзё, которые несомненно помогут для вас уменьшить дорогу к верху.


"Желаете получить ещё больше наслаждения? Устройте интервал и проверьте свежий метод вырезки ваших возлюбленных фруктов, играя в мини-игры, или же выясните свое профессионализм в этой игре и получайте призы, участвуя в каждодневных Тестированиях. Сразитесь с вашими приятелями и продемонстрируйте им собственные безупречные способности ниндзя, попав в таблицу фаворитов и играя в локальном мультиплеере."


Ищите настоящую проверку Наблюдайте за Особенными турнирами и сражайтесь напротив иных ниндзя, дабы получить шанс выиграть оригинальные ножики и додзё. Но и это ещё не все, повысьте ваше превосходство, заходя в игру любой денек и получая каждодневные призы, даже лезвия и додзё, которые возможно применить в иных режимах игры!


Скриншоты

Информация о модах
  • МЕНЮ МОД
  • Бесконечные деньги
  • Скорость игры


 Теги темы: Много денег

Скачать Fruit Ninja (Мод, Много денег) 3.64.0 взлом

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Скачать Fruit Ninja (Мод, Много денег) 167 Мб Ссылка 2 167 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Fruit Ninja (Мод, Много денег)


Комментарии (2)
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Валентина
Валентина 12 июля 2023 15:43
Не работает ни денег ни звёзд
0
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Eva
Eva 5 мая 2022 12:01
Не работает, валюты в игре нет, а все что зарабатываешь не прибавляется. А купить ни чего нельзя, так как стоит что денег 0
0
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