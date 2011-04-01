android-1.ru / Игры / Ролевые / Skel and Defense (Мод, Много денег)
Skel and Defense (Мод, Много денег)

Skel and Defense 1.2.6

Много денег
0
0
Скачать
Нужно обновить?
Версия:
1.2.6
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Buff Studio Co.,Ltd.
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 180 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
101
Скриншоты
Описание

Skel and Defense — это захватывающее изометрическое приключение, где вас ждут исследования подземелий, зачистка локаций от врагов и сбор разнообразного лута. Будь то сокровища или древние фолианты, каждая находка поможет вашему главному герою стать еще сильнее. Вас ждут сложные сражения, а каждое подземелье таит в себе множество секретов и опасностей.


Особенностью игры является система катакомб, которая принадлежит вашему персонажу. Регулярные набеги рыцарей, группы рейдеров и незваные монстры заставляют вас постоянно держать оборону. Вы должны внимательно следить за порядком, расставлять ловушки и прогонять чужаков, чтобы защитить свои владения. С каждым успешным сражением вы будете получать трофеи и усиливать свою оборону.


Skel and Defense предлагает уникальное сочетание стратегии и экшена, заставляя игроков принимать быстрые решения и планировать свои действия наперед. Враги не дадут вам скучать, а разнообразие миссий и задач обеспечит множество часов захватывающего геймплея. Поднимите свой меч и защитите свои катакомбы от полчищ врагов!


Информация о модах

Много денег, все разблокировано

Показать полностью
 Теги темы: Много денег

Скачать Skel and Defense (Мод, Много денег) v1.2.6 MOD APK

Скачать из Google Play
Скачать Skel and Defense (Мод, Много денег) 180 Мб Ссылка 2 180 Мб
Качай прямо в Telegram без рекламы, на хорошей скорости.


Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Похожие приложения:
Devil Athena: Dark Olympus (Мод, Без рекламы)
Devil Athena: Dark Olympus (Мод, Без рекламы)
Version: 1.2.4
MU: Dragon Havoc (Мод, Без рекламы)
MU: Dragon Havoc (Мод, Без рекламы)
Version: 1.1.129
Slime Legends - Survivor (Мод меню)
Slime Legends - Survivor (Мод меню)
Version: 1.2.8
Cozy Grove: Camp Spirit (Полная версия)
Cozy Grove: Camp Spirit (Полная версия)
Version: 3.1.0
Raising a Nun : Idle RPG (Мод Меню)
Raising a Nun : Idle RPG (Мод Меню)
Version: 2.1.0
Cat Mine: Galaxy Adventure (Полная версия)
Cat Mine: Galaxy Adventure (Полная версия)
Version: 1.6.5
Devil Hunter:Raider (Мод, Без рекламы)
Devil Hunter:Raider (Мод, Без рекламы)
Version: 1.0.14
World of Water (Мод, Без рекламы)
World of Water (Мод, Без рекламы)
Version: 4.11.1

Отзывы о Skel and Defense (Мод, Много денег)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив