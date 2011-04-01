Описание

Skel and Defense — это захватывающее изометрическое приключение, где вас ждут исследования подземелий, зачистка локаций от врагов и сбор разнообразного лута. Будь то сокровища или древние фолианты, каждая находка поможет вашему главному герою стать еще сильнее. Вас ждут сложные сражения, а каждое подземелье таит в себе множество секретов и опасностей.





Особенностью игры является система катакомб, которая принадлежит вашему персонажу. Регулярные набеги рыцарей, группы рейдеров и незваные монстры заставляют вас постоянно держать оборону. Вы должны внимательно следить за порядком, расставлять ловушки и прогонять чужаков, чтобы защитить свои владения. С каждым успешным сражением вы будете получать трофеи и усиливать свою оборону.





Skel and Defense предлагает уникальное сочетание стратегии и экшена, заставляя игроков принимать быстрые решения и планировать свои действия наперед. Враги не дадут вам скучать, а разнообразие миссий и задач обеспечит множество часов захватывающего геймплея. Поднимите свой меч и защитите свои катакомбы от полчищ врагов!