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ISOLAND3: Dust of the Universe

ISOLAND3: Dust of the Universe 1.1.23

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Версия:
1.1.23
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
CottonGame
Категория:
Игры / Головоломки
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 1.3 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
49
Скриншоты
Описание

ISOLAND3: Dust of the Universe — это захватывающая ролевая игра, где игроки погружаются в мир тайн и загадок. В центре сюжета — капитан, получивший таинственное письмо с приглашением на загадочный остров. Главная задача игрока — использовать свое логическое мышление и внимательность для решения различных головоломок, которые открывают новые аспекты истории и ведут к разгадке общей тайны.


Каждое решение головоломки в игре открывает перед игроком новые возможности и секреты, позволяя глубже погружаться в атмосферу таинственности. Остров, на который отправляется капитан, полон загадочных событий и странных явлений, которые стимулируют любопытство и делают процесс игры захватывающим. Игроки должны внимательно исследовать окружение, собирать подсказки и взаимодействовать с различными объектами, чтобы постепенно раскрывать все тайны, скрытые на этом таинственном острове.


Игра предлагает уникальный опыт, где каждая головоломка приближает вас к разгадке великой тайны, а атмосфера острова создает ощущение приключения и ожидания. ISOLAND3: Dust of the Universe — это идеальная игра для тех, кто любит глубокие и насыщенные истории, подкрепленные увлекательными и сложными головоломками.


Информация о модах

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