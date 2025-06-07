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A Little to the Left (Мод, Unlocked)

A Little to the Left (Мод, Unlocked) 3.2.9

Увлекательные головоломки и уютный порядок
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Версия:
3.2.9
Требования:
Android 10
Разработчик:
Secret Mode Limited
Категория:
Игры / Головоломки
Обновлено:
Вчера, 22:52
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 713 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
87
Скриншоты
Описание

A Little to the Left — это аккуратная игра-головоломка, где вы сортируете, складываете и расставляете предметы домашнего обихода на свои места. Вас ждут 9 головоломок из основной игры, 3 ежедневные задачи Daily Tidy и 1 уровень из Архива. Одноразовая покупка открывает доступ к оригинальной версии игры с более чем 100 уникальными головоломками, ежедневным контентом и сезонными обновлениями — без рекламы и ограничений.


Погрузитесь в мир упорядоченности, но будьте готовы к вмешательству озорного кота, который добавит весёлых моментов в вашу игру. Следите за новостями о премиум-дополнениях, которые принесут ещё больше загадок. A Little to the Left — это идеальный выбор для тех, кто любит расслабляющий геймплей и уютную атмосферу. Начните упорядочивать мир уже сегодня!


Информация о модах

Разблокированы все DLC

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 Теги темы: Unlocked

Скачать A Little to the Left (Мод, Unlocked) v3.2.9 MOD APK

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Скачать A Little to the Left (Мод, Unlocked) 713 Мб Ссылка 2 713 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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