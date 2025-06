Описание

A Little to the Left — это аккуратная игра-головоломка, где вы сортируете, складываете и расставляете предметы домашнего обихода на свои места. Вас ждут 9 головоломок из основной игры, 3 ежедневные задачи Daily Tidy и 1 уровень из Архива. Одноразовая покупка открывает доступ к оригинальной версии игры с более чем 100 уникальными головоломками, ежедневным контентом и сезонными обновлениями — без рекламы и ограничений.





Погрузитесь в мир упорядоченности, но будьте готовы к вмешательству озорного кота, который добавит весёлых моментов в вашу игру. Следите за новостями о премиум-дополнениях, которые принесут ещё больше загадок. A Little to the Left — это идеальный выбор для тех, кто любит расслабляющий геймплей и уютную атмосферу. Начните упорядочивать мир уже сегодня!