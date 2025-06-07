A Little to the Left (Мод, Unlocked) 3.2.9
Увлекательные головоломки и уютный порядок
A Little to the Left — это аккуратная игра-головоломка, где вы сортируете, складываете и расставляете предметы домашнего обихода на свои места. Вас ждут 9 головоломок из основной игры, 3 ежедневные задачи Daily Tidy и 1 уровень из Архива. Одноразовая покупка открывает доступ к оригинальной версии игры с более чем 100 уникальными головоломками, ежедневным контентом и сезонными обновлениями — без рекламы и ограничений.
Погрузитесь в мир упорядоченности, но будьте готовы к вмешательству озорного кота, который добавит весёлых моментов в вашу игру. Следите за новостями о премиум-дополнениях, которые принесут ещё больше загадок. A Little to the Left — это идеальный выбор для тех, кто любит расслабляющий геймплей и уютную атмосферу. Начните упорядочивать мир уже сегодня!
Разблокированы все DLC
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Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.