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Tower of Saviors (Мод меню)

Tower of Saviors (Мод меню) 2024.400

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Версия:
2024.400
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Mad Head Limited
Категория:
Игры / Головоломки
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 120 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3 269

Tower of Saviors - это захватывающая игра, которая перенесет вас в удивительный мир, где вам предстоит выполнить благородную миссию. В этом мире только вы обладаете достаточной силой, чтобы объединиться с товарищами по команде и вступить в схватку за защиту башни. Однако ваши умения не стоят на месте - вы можете улучшать своих героев и приобретать новых, чтобы стать ещё сильнее.

Эта современная головоломка в совокупности с уникальными элементами экшена обещает увлекательное приключение, которое не оставит равнодушными игроков.


Вам придется продемонстрировать все свои навыки и стратегическое мышление, чтобы успешно справиться с задачами, стоящими перед вами. Определение своей миссии и выбор верных товарищей по команде - ключевые аспекты игры. Вам предстоит разработать идеальный план и выбрать героев из обширного арсенала, доступного в игре. Вместе с вашей командой вы будете отважно защищать свою величественную башню и сражаться за победу. Удачи в вашем захватывающем приключении Tower of Saviors!




Скриншоты

Информация о модах

МОД V1

  • Меню модов
  • Одно Попадание Убивает
  • Режим Бога
  • Неограниченное Мастерство


МОД V2

  • Меню модов
  • Одно Попадание Убивает
  • Автоматический запуск
  • Неограниченное Использование Навыков
  • Неограниченное Время Смены Плитки
  • Атаки AoE


 Теги темы: Мод меню

Скачать Tower of Saviors (Мод меню) 2024.400 взлом

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Скачать Tower of Saviors (Мод меню) 120 Мб Ссылка 2 120 Мб

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Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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