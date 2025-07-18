android-1.ru / Игры / Головоломки / One Way: The Elevator (Встроенный кэш)
One Way: The Elevator (Встроенный кэш)

One Way: The Elevator (Встроенный кэш) v1.0.37

5
5
Скачать
Нужно обновить?
Версия:
1.0.37
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
CottonGame
Категория:
Головоломки / Платные
Обновлено:
Сегодня, 01:04
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 573 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
4 119
Описание

One Way - это увлекательная игра, которая отправляет вас в захватывающее приключение космического полета. В роли мальчика, родившегося в особом районе, вы окружены жителями с ужасным внешним видом, но невероятно добрыми сердцами. Они предлагают вам интересные возможности, помогая осуществить вашу заветную мечту о полете в космос. Подготовьтесь к множеству увлекательных историй, где неудачи уступают место новым и захватывающим возможностям.


В этой игре вас ждет уникальное путешествие, где мечта о полете в космос становится основным мотивом. Жители вашего района окажут помощь, предлагая интересные идеи и предложения, которые помогут вам добиться цели. Ваш путь будет полон приключений и удивительных открытий, где каждая неудача приводит к новым возможностям и более захватывающим моментам. Сможете ли вы использовать зеленые сферы, чтобы достичь своей мечты?


Погрузитесь в захватывающий мир One Way, где вы сможете испытать невероятные приключения и встретиться с уникальными персонажами, готовыми помочь вам осуществить вашу мечту о полете в космос. Раскройте потенциал зеленых сфер и исследуйте глубины космоса, творя чудеса и открывая новые горизонты благодаря этой захватывающей игре.



Информация о модах

Полная версия игры

Показать полностью
 Теги темы: Встроенный кэш

Скачать One Way: The Elevator (Встроенный кэш) v1.0.37 MOD APK

Подписаться на обновления
Оповестим первым — мгновенные уведомления в Telegram без спама.
Скачать из Google Play
Скачать One Way: The Elevator (Встроенный кэш) 573 Мб Ссылка 2 573 Мб
Качай прямо в Telegram без рекламы, на хорошей скорости.

Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


Похожие приложения:
Sheriff of Mahjong: Пасьянс (Мод, Много денег)
Sheriff of Mahjong: Пасьянс (Мод, Много денег)
Version: 1.49.4900
ExtremeJobs Knight’s Assistant VIP (Мод, Много денег)
ExtremeJobs Knight’s Assistant VIP (Мод, Много денег)
Version: 3.54
Mansion Cafe: Renovation Story (Мод, Много денег)
Mansion Cafe: Renovation Story (Мод, Много денег)
Version: 4.12
Slidey®: головоломка с блоками (Мод, Много алмазов)
Slidey®: головоломка с блоками (Мод, Много алмазов)
Version: 3.2.09
Sky Dancer Premium (Мод, Бесплатные улучшения)
Sky Dancer Premium (Мод, Бесплатные улучшения)
Version: 4.2.9
Home Design : My Dream Garden (Мод, Много денег)
Home Design : My Dream Garden (Мод, Много денег)
Version: 1.45.1
Sweet Fruits POP : Match 3 (Мод, Auto Win)
Sweet Fruits POP : Match 3 (Мод, Auto Win)
Version: 1.7.4
Jewels of Egypt: игры 3 в ряд (Мод, Много денег)
Jewels of Egypt: игры 3 в ряд (Мод, Много денег)
Version: 1.59.5901

Отзывы о One Way: The Elevator (Встроенный кэш)


Комментарии (2)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Lensifal
Lensifal Администраторы 22 июля 2022 20:52
Татьяна,
Спасибо за комментарий)
+1
Ответить
Татьяна
Татьяна 22 июля 2022 19:22
Лучший сайт! Все отлично работает. Из всех 100 сайтах, что я пыталась скачать, только здесь все чисто и загружается. Советую всем!

Лучший сайт! Все отлично работает! Из 100 сайтов,где я пыталась скачать игру, только здесь все чисто и загружается. Советую всем!
+2
Ответить