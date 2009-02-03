Mergedom: Home Design предлагает мебель для дизайна и украшения вашего дома. Выбирайте из уникальных дизайнов, создавайте творческие идеи для своего дома и полностью контролируйте процесс декорирования. Ремонтируйте, обновляйте, украшайте, проектируйте свой дом, чтобы он стал более роскошным. Особая привлекательность этой игры заключается в том, что она сочетает в себе сложные головоломки, и вам нужно выполнять миссии, чтобы разблокировать больше мебели, чтобы упростить проектирование вашего дома.





С простым игровым процессом есть много выдающихся функций. Эта игра действительно привлечет вас; вы можете приостановить и возобновить игру, когда захотите. В мебельном магазине много новых и регулярно обновляемых предметов, и вы можете выбирать понравившиеся предметы, способствуя созданию уникальных дизайнов. Это новая захватывающая игра слияния; что может быть лучше, чем спроектировать собственный дом – это отличный опыт.







