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Mergedom: Home Design (Мод, Много денег)

Mergedom: Home Design (Мод, Много денег) 4.3

2
0
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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Bigger Games
Версия:
4.3
Категория:
Игры / Головоломки
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 150 Мб
id приложения:
com.mergedomhomedesign.game
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
2
Комментарии:
1
Просмотров:
2 716

Mergedom: Home Design предлагает мебель для дизайна и украшения вашего дома. Выбирайте из уникальных дизайнов, создавайте творческие идеи для своего дома и полностью контролируйте процесс декорирования. Ремонтируйте, обновляйте, украшайте, проектируйте свой дом, чтобы он стал более роскошным. Особая привлекательность этой игры заключается в том, что она сочетает в себе сложные головоломки, и вам нужно выполнять миссии, чтобы разблокировать больше мебели, чтобы упростить проектирование вашего дома.


С простым игровым процессом есть много выдающихся функций. Эта игра действительно привлечет вас; вы можете приостановить и возобновить игру, когда захотите. В мебельном магазине много новых и регулярно обновляемых предметов, и вы можете выбирать понравившиеся предметы, способствуя созданию уникальных дизайнов. Это новая захватывающая игра слияния; что может быть лучше, чем спроектировать собственный дом – это отличный опыт.




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Информация о модах

Много денег

 Теги темы: Много денег

Скачать Mergedom: Home Design (Мод, Много денег) 4.3 взлом

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Скачать Mergedom: Home Design (Мод, Много денег) 150 Мб Ссылка 2 150 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Mergedom: Home Design (Мод, Много денег)


Комментарии (1)
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Гость Иван
Гость Иван 11 октября 2023 06:28
Почему игра в бесконечной загрузке? По сути не включается. Что нужно сделать, чтобы игра наконец-то загрузилась?
0
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