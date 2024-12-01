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Secret Puzzle Society (Мод Меню)

Secret Puzzle Society (Мод Меню) 1.17.4

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Версия:
1.17.4
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Wildlife Studios
Категория:
Игры / Головоломки
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 165 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
425
Скриншоты
Описание

Вас ждет увлекательное расследование в игре Secret Puzzle Society, любящих головоломки! Когда ваша лучшая подруга Брук попадает в ловушку загадочного Тайного общества головоломок, вам предстоит раскрыть все его секреты и помочь ей выбраться. Вас ждут сложные уровни "три в ряд", которые нужно пройти, чтобы продвигаться вперед, и поиски скрытых предметов в удивительно красивых комнатах, полных тайн.


Но будьте осторожны, ведь вещи не такие, какими кажутся на первый взгляд! Каждая интерактивная 3D-комната полна загадок. Заглядывайте за картины, изучайте любопытные предметы и находите скрытые проходы, ведущие к самым ценным сокровищам Сообщества Головоломок. Пройдите через все испытания, чтобы узнать правду и разгадать тайны, спрятанные в этих загадочных комнатах.


Информация о модах
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 Теги темы: Мод меню

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