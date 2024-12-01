Вас ждет увлекательное расследование в игре Secret Puzzle Society, любящих головоломки! Когда ваша лучшая подруга Брук попадает в ловушку загадочного Тайного общества головоломок, вам предстоит раскрыть все его секреты и помочь ей выбраться. Вас ждут сложные уровни "три в ряд", которые нужно пройти, чтобы продвигаться вперед, и поиски скрытых предметов в удивительно красивых комнатах, полных тайн.
Но будьте осторожны, ведь вещи не такие, какими кажутся на первый взгляд! Каждая интерактивная 3D-комната полна загадок. Заглядывайте за картины, изучайте любопытные предметы и находите скрытые проходы, ведущие к самым ценным сокровищам Сообщества Головоломок. Пройдите через все испытания, чтобы узнать правду и разгадать тайны, спрятанные в этих загадочных комнатах.
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