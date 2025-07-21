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AI Photo・Future Baby Generator (Мод, Unlocked)

AI Photo・Future Baby Generator (Мод, Unlocked) v1.4.1

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Версия:
1.4.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Smart AI DEV
Категория:
Программы / Фоторедакторы
Обновлено:
Сегодня, 13:24
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 65 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
448
Описание

Хотите узнать, как будет выглядеть ваш будущий ребенок? AI Photo・Future Baby Generator — это инновационное приложение, которое поможет вам получить ответ за считанные секунды! Благодаря передовым технологиям искусственного интеллекта приложение анализирует ваши черты лица и вашего партнера, создавая реалистичное изображение будущего малыша.


Просто загрузите фотографии, выберите пол ребенка, и приложение мгновенно сгенерирует лицо, предсказывая, как могут сочетаться ваши гены. AI Photo・Future Baby Generator — это увлекательный и простой способ заглянуть в будущее и увидеть, каким может быть ваше семейное счастье.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать AI Photo・Future Baby Generator (Мод, Unlocked) v1.4.1 MOD APK

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Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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