Описание

Quran English — это цифровое приложение, которое предлагает полный текст Корана с дословным переводом на английский язык, что делает его идеальным для тех, кто хочет глубже понять смысл священной книги. В приложении представлены все 114 сур и 30 джузов, предоставляя пользователям доступ к полному тексту без каких-либо ограничений. Это отличный инструмент как для чтения, так и для изучения Корана на английском языке.





Кроме текстового перевода, Quran English также включает MP3-мураттал, что позволяет пользователям слушать профессионально выполненное аудио всех сур. Это делает приложение удобным не только для чтения, но и для прослушивания в любое время. Простота интерфейса и удобство использования делают это приложение незаменимым для тех, кто стремится лучше изучить Коран и углубиться в его содержание.