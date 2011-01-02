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Quran English (Мод, Unlocked)

Quran English 3.0.27

Unlocked
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Версия:
3.0.27
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
PT. Dalfindo Cipta Karya
Категория:
Программы / Разное
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 27 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
22
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Описание

Quran English — это цифровое приложение, которое предлагает полный текст Корана с дословным переводом на английский язык, что делает его идеальным для тех, кто хочет глубже понять смысл священной книги. В приложении представлены все 114 сур и 30 джузов, предоставляя пользователям доступ к полному тексту без каких-либо ограничений. Это отличный инструмент как для чтения, так и для изучения Корана на английском языке.


Кроме текстового перевода, Quran English также включает MP3-мураттал, что позволяет пользователям слушать профессионально выполненное аудио всех сур. Это делает приложение удобным не только для чтения, но и для прослушивания в любое время. Простота интерфейса и удобство использования делают это приложение незаменимым для тех, кто стремится лучше изучить Коран и углубиться в его содержание.


Информация о модах

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 Теги темы: Unlocked приложения

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Скачать Quran English (Мод, Unlocked) 27 Мб Ссылка 2 27 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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