Anime Hot Resort (18+) 0.8 Public
Anime Hot Resort — захватывающий визуальный роман для взрослых, переносящий вас на роскошный тропический курорт, где собираются известные аниме-персонажи для незабываемого отдыха. В роли нового сотрудника этого эксклюзивного места вы окажетесь в окружении знакомых лиц и будете вовлечены в интригующие и неожиданные ситуации.
Ваша цель — очаровывать, флиртовать и исследовать близкие отношения с персонажами, наслаждаясь живописной красотой курорта и его расслабляющей атмосферой. Погрузитесь в приключения, полные соблазна, и проведите отпуск всей жизни в Anime Hot Resort!
v0.8
✨ Улучшены изображения для первого задания следующих персонажей:
Булма
Нами
Хината
Шинобу
Нобара
🆕 Добавлены новые квесты:
Йор – задание 1
Яойорозу – задание 1
Мику – задание 1
Йоруичи – задание 1
🛠 Теперь можно сбросить квесты через читы.
🛠 Добавлены читы для новых персонажей.
🖼 Добавлена Галерея V2.
🔧 Мелкие исправления.
Скачать Anime Hot Resort (18+) v0.8 Public MOD APK
Старые версии Anime Hot Resort (18+)
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.