Описание

Anime Hot Resort — захватывающий визуальный роман для взрослых, переносящий вас на роскошный тропический курорт, где собираются известные аниме-персонажи для незабываемого отдыха. В роли нового сотрудника этого эксклюзивного места вы окажетесь в окружении знакомых лиц и будете вовлечены в интригующие и неожиданные ситуации.





Ваша цель — очаровывать, флиртовать и исследовать близкие отношения с персонажами, наслаждаясь живописной красотой курорта и его расслабляющей атмосферой. Погрузитесь в приключения, полные соблазна, и проведите отпуск всей жизни в Anime Hot Resort!