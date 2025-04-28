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Anime Hot Resort (18+)

Anime Hot Resort (18+) 0.8 Public

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Версия:
0.8 Public
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 10:35
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 122 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
6 063
Скриншоты
Описание

Anime Hot Resort — захватывающий визуальный роман для взрослых, переносящий вас на роскошный тропический курорт, где собираются известные аниме-персонажи для незабываемого отдыха. В роли нового сотрудника этого эксклюзивного места вы окажетесь в окружении знакомых лиц и будете вовлечены в интригующие и неожиданные ситуации.


Ваша цель — очаровывать, флиртовать и исследовать близкие отношения с персонажами, наслаждаясь живописной красотой курорта и его расслабляющей атмосферой. Погрузитесь в приключения, полные соблазна, и проведите отпуск всей жизни в Anime Hot Resort!


Информация о модах

v0.8

✨ Улучшены изображения для первого задания следующих персонажей:

  • Булма

  • Нами

  • Хината

  • Шинобу

  • Нобара

🆕 Добавлены новые квесты:

  • Йор – задание 1

  • Яойорозу – задание 1

  • Мику – задание 1

  • Йоруичи – задание 1

🛠 Теперь можно сбросить квесты через читы.
🛠 Добавлены читы для новых персонажей.
🖼 Добавлена Галерея V2.
🔧 Мелкие исправления.

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Скачать Anime Hot Resort (18+) v0.8 Public MOD APK

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Скачать Anime Hot Resort (18+) 122 Мб Ссылка 2 122 Мб
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Старые версии Anime Hot Resort (18+)
Version TG 0.2 Version TG 0.1

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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