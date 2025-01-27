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Indecent Desires (18+)

Indecent Desires (18+) 0.27

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Версия:
0.27
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 746 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
6 402
Скриншоты
Описание

Indecent Desires — погрузитесь в захватывающую и эмоционально насыщенную историю молодого человека, отчаявшегося завершить университет. Из-за нехватки финансовых средств ему приходится переехать в другой город, где его мать устроила ему проживание у своей давней подруги Сары Монро. Сара, являющаяся деканом университета, живет одна, так как её муж находится на дипломатической миссии в другой стране. Этот переезд становится началом новой главы в жизни героя, полной испытаний, неожиданных встреч и личных открытий.


В большом доме Сары Монро живут две молодые леди — Кейт и Моник. Кейт поступает в тот же университет, что и главный герой, а Моник стремится стать врачом. Взаимоотношения между персонажами развиваются на фоне университетской жизни, интриг и личных желаний. Герой оказывается втянутым в сложные переплетения дружбы, любви и предательства, что заставляет его пересмотреть свои приоритеты и понять, на что он действительно готов ради достижения своих целей. Indecent Desires предлагает глубокий сюжет с множеством эмоциональных решений, которые повлияют на судьбы всех героев и раскроют истинные мотивы их поступков.


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Скачать Indecent Desires (18+) 746 Мб Ссылка 2 746 Мб
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Старые версии Indecent Desires (18+)
Version 0.26 Version TG 0.26


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