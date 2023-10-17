Описание

Наслаждайтесь более реалистичным гоночным геймплеем! Tuning Club — первая многопользовательская гоночная игра, в которой вы можете соревноваться с реальными игроками, а не с ботами. Создайте свой собственный автомобиль и соревнуйтесь с друзьями в крутых гонках! Tuning Club предлагает уникальный, веселый и реалистичный опыт по модификации автомобилей.





Построить свой собственный автомобиль с нуля и участвовать в реальных соревнованиях против людей, живущих рядом с вами или по всему миру! Соревнуйтесь с реальными игроками полностью онлайн на ПК, Mac, Linux и скоро Android. Загрузите Tuning Club прямо сейчас, чтобы получить реалистичный гоночный опыт. Возможно покажется, что это еще одни гонки, но так и есть, тут надо принимать участие в гоночных соревнованиях, впрочем не с игровыми ботами, а с реальными игроками в облике конкурентов.