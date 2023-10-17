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Tuning Club Online (Встроенный кеш)

Tuning Club Online (Встроенный кеш) 2.5055

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Версия:
2.5055
Требования:
Android 4.1
Разработчик:
Two Headed Shark
Категория:
Игры / Гонки
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 1 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
26 832
Скриншоты
Описание

Наслаждайтесь более реалистичным гоночным геймплеем! Tuning Club — первая многопользовательская гоночная игра, в которой вы можете соревноваться с реальными игроками, а не с ботами. Создайте свой собственный автомобиль и соревнуйтесь с друзьями в крутых гонках! Tuning Club предлагает уникальный, веселый и реалистичный опыт по модификации автомобилей.


Построить свой собственный автомобиль с нуля и участвовать в реальных соревнованиях против людей, живущих рядом с вами или по всему миру! Соревнуйтесь с реальными игроками полностью онлайн на ПК, Mac, Linux и скоро Android. Загрузите Tuning Club прямо сейчас, чтобы получить реалистичный гоночный опыт. Возможно покажется, что это еще одни гонки, но так и есть, тут надо принимать участие в гоночных соревнованиях, впрочем не с игровыми ботами, а с реальными игроками в облике конкурентов.


Информация о модах

Встроенное меню игры, щелкните значок в верхнем левом углу, чтобы открыть

1. Неиспользованный азот

Чтобы войти в игру, выберите «ГОСТ», чтобы войти в игру напрямую.


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 Теги темы: Встроенный кэш, Автомобили, Мод меню

Скачать Tuning Club Online (Встроенный кеш) v2.5055 MOD APK

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Скачать Tuning Club Online (Встроенный кеш) 1 Гб Ссылка 2 1 Гб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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Отзывы о Tuning Club Online (Встроенный кеш)


Комментарии (1)
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tingon4
tingon4 8 января 2021 18:49
А можно обновление 
+2
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