Fly Punch Boom: мобильный порт аниме-файтинга уже доступен

Издатель Jollypunch Games запустил мобильный порт Fly Punch Boom, который вышел 7 февраля 2025 года на iOS и Android. Игра доступна по всему миру, включая Россию. Скачать её можно бесплатно, однако внутриигровые покупки предлагают опцию «Разблокировать всё» с разными ценами — от 0 до 449 рублей.

Особенности мобильной версии

Fly Punch Boom предлагает динамичные бои с кроссплатформенным мультиплеером, позволяя игрокам сражаться друг с другом на смартфонах, ПК и консолях. Разработчики позиционируют игру как аниме-файтинг, в котором можно испытать невероятные удары: например, быть отправленным в полёт настолько сильно, что похищение пришельцами станет неизбежным.

Юмор и визуальный стиль

Игра выделяется абсурдным и намеренно комичным дизайном персонажей. Среди бойцов можно встретить утку и пиццу, стилизованных под Элвиса Пресли, что добавляет проекту особый шарм и запоминающийся стиль.





Геймплей и контент

Помимо многопользовательских боёв, в Fly Punch Boom есть аркадные сражения с ботами, а также множество бонусных материалов и секретов. Игрокам доступно 40 зрелищных фаталити, где можно использовать окружение: разнести планету, скормить врага кошам или запустить его на Луну.

Итоги

Fly Punch Boom на мобильных устройствах — это взрывной файтинг с яркими персонажами, юмором и эпическими битвами. Кроссплатформенный мультиплеер и обилие контента делают игру отличным выбором для любителей нестандартных боёв. Уже сейчас можно скачать её бесплатно и испытать все возможности на практике!