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Moovit Транспортное Приложение (Мод, Premium Unlocked)

Moovit Транспортное Приложение (Мод, Premium Unlocked) 5.162.2.1692

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Версия:
5.162.2.1692
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Moovit
Категория:
Программы / Навигаторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 55 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3
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Описание

Откройте для себя удобство путешествий с Moovit — универсальным приложением, которое помогает вам добраться от точки А до точки Б самым простым и удобным способом. Приложение предоставляет доступ к расписаниям автобусов, схемам трамваев и другим видам транспорта, позволяя вам планировать поездки без лишних хлопот.


С Moovit вы всегда будете в курсе актуальной информации, включая расписания транспорта в реальном времени и оповещения о запланированных изменениях. Это значит, что вы сможете своевременно реагировать на любые изменения в маршрутах, будь то запланированные работы или срочные корректировки.


Пошаговые инструкции для поездок на метро, автобусе, поезде, велосипеде или комбинированных маршрутах делают планирование маршрута интуитивно понятным и быстрым. Благодаря простому и понятному интерфейсу, вы легко найдете нужную станцию или остановку, что позволяет уверенно и без стресса перемещаться по городу.


Moovit — ваш надежный спутник в повседневных поездках, обеспечивающий комфорт и точность в планировании маршрутов и позволяющий сосредоточиться на важных делах, пока приложение заботится о вашей навигации.


Информация о модах

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Moovit Транспортное Приложение (Мод, Premium Unlocked) v5.162.2.1692 MOD APK

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Скачать Moovit Транспортное Приложение (Мод, Premium Unlocked) 55 Мб Ссылка 2 55 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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