Описание

Cyclers: Bike Navigation & Map — это универсальное приложение для велосипедистов, которое упрощает планирование маршрутов и делает каждую поездку удобной и безопасной. Наш планировщик маршрутов предлагает персонализированные маршруты, учитывая тип вашего велосипеда и индивидуальные предпочтения, чтобы вы могли наслаждаться комфортными и безопасными поездками.





С помощью подробных велосипедных карт вы легко найдете приятные маршруты, а пошаговая голосовая навигация, созданная специально для велосипедистов, обеспечит удобство в дороге. Кроме того, вы можете записывать свои поездки, чтобы сохранять журнал любимых маршрутов и достижений. Откройте для себя новые горизонты с Cyclers — вашим идеальным помощником для велосипедных приключений!